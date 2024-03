"Idee e progetti concreti". Faggiotto fa il civico

"L’approccio del nostro schieramento sarà dedicato al pragmatismo, alle cose reali e ai progetti concreti. Per i futuri immaginifici guardate dall’altra parte". E’ il commento all’unisono del candidato sindaco della coalizione di centro destra Marco Casali e di Fabrizio Faggiotto, che ieri ha presentato la lista civica ‘Insieme – Casali sindaco’. E già qui si è aperta la discussione, in riferimento alle parole di Andrea Rossi di ‘Cambiamo’ che aveva contestato il nome scelto, utilizzato in forma molto simile (Insieme per Cesena) in occasione delle elezioni di quartiere del 2020 e all’interno del quale c’era appunto anche lo schieramento ‘Cambiamo’, che invece ora è uscito dai due poli e sostiene il candidato sindaco Marco Giangrandi.

"Il riferimento ‘Insieme’ – ha detto la sua Faggiotto – era nato nell’ottica di avviare un progetto legato alle successive elezioni amministrative, con l’intento di rendere identitario lo schieramento di centro destra. Eccoci qui, appunto, con la nostra lista. Credo molto nel progetto di Casali, un amico che stimo e una persona molto competente. Noi vogliamo portare figure civiche e progetti concreti. E contribuire a interrompere le amministrazioni di centro sinistra che durano da 70 anni". Sul tema ha rilanciato anche Marco Casali: "Chi mi accusa di voler formare altre liste, dice stupidaggini. Io faccio parte di un partito e guido una coalizione. Siamo qui per dare sostanza a una campagna elettorale nella quale si parlerà di temi concreti. Uno lo mettiamo sul tavolo fin da subito: i quartieri, che devono avere tutti pari dignità. Siamo appena stati a Ronta e continueremo a presidiare le varie zone della città per confrontarci con gli abitanti. Poi c’è la sicurezza, delle persone e del paesaggio. Quello che ha mostrato l’alluvione non può e non deve passare sottotraccia".

Si sono presentati anche tre dei candidati al consiglio che faranno parte della lista: Luca Valzania, Gabriele Rocchi e Fabio Pacifico. Quest’ultimo, consigliere del quartiere Dismano, ha lamentato per esempio che a suo avviso la località di Sant’Andrea in Bagnolo, pur fortemente colpita dall’esondazione, non fosse stata inizialmente inserita nell’elenco delle zone danneggiate. Il protagonista della giornata è in ogni caso stato Faggiotto, che macina politica da un decennio (dai tempi delle proteste legate all’interminabile cantiere di piazza della Libertà) e che in fondo al gruppo dei presenti aveva la nonna a fare il tifo. L’abitudine però non basta mai. Era emozionato e si vedeva. Emozionato, ma concreto, perché i progetti dai quali partire, dal suo punto di vista, ci sono e sono chiari: "Conosco molto bene il centro storico. Il Comune ha finanziato uno studio firmato da ‘Principi attivi’ dedicato a tutte le criticità della zona, che poi è finito nel cassetto. Ripartiamo da lì, da quelle preziose informazioni, dalla necessità di ravvivare il cuore della città, e dal sempre attuale tema della sosta".

Luca Ravaglia