Idraulici e frigoristi per la Global Assistance

Global Assistance di Paolucci Alex & C. s.n.c. - di Cesenatico (FC), con pluriennale esperienza nel settore del riscaldamento e della climatizzazione, cerca varie figure con caratteristiche di idraulico, termoidraulico, elettrotecnico, tecnico frigorista, si valutano anche apprendisti con poca o senza esperienza, con voglia di imparare. Richieste abilità manuali, lavoro di squadra, capacità organizzativa, conoscenze idrauliche. Richiesto il possesso di patente B e preferibile se in possesso di auto. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno, da lunedi a venerdi dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 oppure dalle 8 alle 16. Dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, per candidarsi cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni.