Ieri l’addio a Giordana Lombardi: "Esempio di onestà e dedizione"

Ha destato profonda commozione e cordoglio l’improvvisa scomparsa di Giordana Lombardi (foto), 70 anni, titolare, assieme alla sua famiglia, della panetteria artigianale Fantini di Via Leonardo da Vinci a San Piero. Originaria di Bagno, un improvviso malore l’ha colta nella prima mattina di sabato scorso. L’ultimo saluto a Giordana si è tenuto ieri pomeriggio a Bagno, con le esequie nella basilica di Santa Maria Assunta, piena di persone. Lascia il marito Vito, i figli Francesca e Nicola, la nuora Valentina, l’amatissima nipotina Vittoria, la sorella Emanuela.

Persona di grande bontà e umanità innata, era molto conosciuta e stimata. L’hanno ricordata con affetto e commozione anche le sue amiche di Bagno, i Commercianti della Piazza e i dipendenti di Terme S.Agnese di Bagno: "Ci mancherà la tua disponibilità nel servire per anni con scrupolo le terme. Sei stata un esempio di onestà e di dedizione al lavoro e alla famiglia". Prima di dedicarsi all’attività di famiglia, suo impegno quotidiano per 35 anni, Giordana aveva infatti lavorato per alcuni anni negli uffici amministrativi di Euroterme a Bagno.

