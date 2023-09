Ieri l’ultimo saluto a Giovanna Scardavi, la vedova di Battistini

Ieri a Cesenatico è stato

dato l’ultimo saluto a Giovanna Scardavi, la vedova di Luciano Battistini, l’imprenditore morto nel febbraio 2022 sei giorni prima di compiere 75 anni, stroncato da un male incurabile. Giovanna aveva 76 anni e per una vita ha aiutato il marito che ha fatto il pescatore e in tempi recenti aveva lanciato la pizzeria Mazzarini in viale Roma assieme al figlio Marco, mentre l’altro figlio

Alan ha continuato a fare il pescatore ed è tuttora l’armatore del peschereccio di famiglia, utilizzato per la mitilicoltura; per questo motivo anche i pescatori partecipano

al lutto della famiglia.