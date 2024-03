Ieri sciopero dei lavoratori di Arca e Famila

Settanta per cento di partecipazione allo sciopero tra i lavoratori e lavoratrici di Arca, Famila e A&O, con chiusure totali per la giornata di ieri sia a Cesenatico che a Forlimpopoli; anche la Conpibel di Savignano è rimasta chiusa ieri. Lo sciopero di lavoratori e lavoratrici delle aziende aderenti a Federdistribuzione è stato proclamato da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs per l’intero turno di lavoro dopo il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Nell’area Romagna c’è stata una forte adesione con oltre 200 persone al presidio davanti al superstore di Torre del Moro, Cesena. La mobilitazione di lavoratori, lavoratrici, delegate e delegati è stata sancita dopo la rottura delle trattative con Federdistribuzione. I lavoratori si sono lamentati per salari non adeguati, che non tengono conto dell’aumento dell’inflazione e per la precarietà nel lavoro.