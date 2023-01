Ignazio Palazzi, medico e assessore in missione umanitaria in Ucraina

Ignazio Palazzi, medico e assessore all’ Istruzione, Sport, Pace, Politiche ambientali e Trasporti e mobilità, di Mercato Saraceno è stato di recente in missione umanitaria in Ucraina nell’ambito del progetto ’MedCare di Mediterranea Saving Humans’. Anche un altro mercatese, Damiano Censi, lo scorso anno è riuscito a portare a termine la delicata operazione di rimpatrio di un cittadino ucraino residente da tempo in Italia con la famiglia. L’esperienza di Palazzi ha fatto capo all’assistenza di base in campi profughi e in strutture di accoglienza, fra i quali monasteri e chiese che hanno aperto le porte ai rifugiati: "Varcare il confine tra Polonia ed Ucraina – afferma il dottor Palazzi (nella foto) - è come entrare in un mondo differente: un paese in guerra con la legge marziale che ci dà contezza di come uno Stato prossimo a noi, sia caratterizzato da disuguaglianze socio- economiche enormi. Leopoli è una città mitteleuropea, la sua distanza fisica dalla linea del fronte crea una condizione per cui la guerra è fisicamente lontana ma allo stesso tempo vicina e presente".

Le sirene antiaeree, durante il tempo della missione sono suonate per vari giorni, fra assenza di corrente elettrica per ampie fasce orarie della giornata, senza illuminazione pubblica e privata in interi quartieri: "Colpisce quando vedi ogni giorno nuove tumulazioni nel prato a fianco del cimitero monumentale - dice Palazzi - più di tutti mi ha colpito la storia una bambina di dieci anni e sua madre del Donbass, città in macerie. Il loro palazzo è stato bombardato, la madre è rimasta intrappolata per più di 48 ore e la bimba le ha portato bacche commestibili invernali e con quelle ha avuto acqua ed energia sino a che i militari non sono riusciti a liberarla. Il nostro aiuto non è che una goccia in un oceano".

Edoardo Turci