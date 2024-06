Il 10 luglio open day vaccinale contro il Papilloma virus I Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna intensificano la campagna vaccinale contro il Papilloma virus, con open day gratuiti per ragazze non vaccinate tra i 18 e i 26 anni. La prevenzione è fondamentale per evitare tumori associati al virus. Vaccinazione consigliata anche per maschi e femmine dai 11 anni.