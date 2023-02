Il 13enne Alex Domeniconi nuovo sindaco dei giovani

GATTEO

di Ermanno Pasolini

Consiglio comunale straordinario a Gatteo per la nomina del sindaco dei giovani: è Alex Domeniconi, 13 anni, studente di terza media. L’assessore Serena Bravaccini ha esordito dicendo di essere felice perchè dopo due anni di interruzione causa pandemia si ricomincia con questa istituzione che è molto importante per il Comune: "Da sempre questo soggetto è fondamentale per il Comune. Il nostro grazie va a tutti i ragazzi perchè accettando di fare parte del consiglio dei giovani diventano parte attiva della nostra comunità che ha bisogno sempre dei preziosi consigli dei ragazzi. Oggi abbiamo la convalida ufficiale e io vi voglio fare gli auguri per un felice e proficuo lavoro". Ha continuato il "Sindaco dei grandi" Roberto Pari: "Il senso civico deve entrare nei nostri giovani per farlo diventare un bene comune per migliorare la nostra comunità. Non è semplice. La capacità vera sarà quella di fare delle scelte. Un consiglio? Ascoltate tutti. Questa è la cosa più importante".

Tre le liste in gara e ha vinto quella denominata ’La scuola che vorrei’ con candidato sindaco Alex Domeniconi che sarà attorniato dalla vicesindaca Cecilia Clementi, dagli assessori Giada Boschetti e Pinto Bryan e dai consiglieri Mia Cernera, Marco Biagini, Edoardo Renzi, Carolina Giovannini e Manuel Lorenzini. Quattro i consiglieri comunali di minoranza: Chiara Magan Ruffini, Altea Hoxha, Kevin Miraka e Ludovica Buda. Ha aggiunto Imelda Lambertini dirigente scolastica: "Un progetto per sviluppare un percorso di cittadinanza attiva e consapevole, promuovendo l’accesso delle nuove generazioni alla vita civica e culturale del paese. Con questo progetto si cerca di portare i ragazzi al centro della città. E’ una scelta strategica in quanto le condizioni di vita dei giovanissimi rappresentano indicatori ambientali primari di una comunità. Il consiglio comunale dei ragazzi è un luogo di scambio, di proposta e riflessione dove i giovani sono protagonisti attivi della vita del loro paese. Ringrazio il professore Porzio, referente da anni di questo progetto e mi complimento con Alex per il suo impegno, la serietà con cui porta avanti lo studio, le attività extrascolastiche, per il senso di rispetto nei confronti degli adulti. Qualità che lo rendono un esempio di correttezza per i suoi pari".

Dopo che Pari gli ha fatto indossare la fascia, Alex Domeniconi ha detto: "Fra i nostri progetti c’è quello di fare una scatola dentro la quale i ragazzi possono mettere i loro progetti, le loro idee e proposte. Poi migliorare la scuola come spazi, rendendolo un luogo accessibile a tutti. A noi spetta il compito di portare al sindaco le nostre idee per Gatteo e anche quelle dei nostri concittadini".