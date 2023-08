Il 15° Stormo sorvolerà piazza del Popolo durante il Palio

Domenica 10 settembre in piazza del Popolo si svolgerà la Giostra d’Incontro, la riedizione del Palio cavalleresco di Cesena. Quest’anno la rievocazione storica sarà caratterizzata da un fuoriprogramma davvero suggestivo: il sorvolo e saluto alla bandiera di un elicottero HH139 del 15esimo Stormo sul campo di gara allestito in piazza tra Palazzo Albornoz e la Rocca Malatestiana. L’iniziativa è nata su richiesta del Comune di Cesena, che con ciò ha inteso rendere omaggio ai piloti del 15° Stormo di Pisignano per il prezioso lavoro di soccorso svolto durante l’alluvione dello scorso maggio, ed è stata subito accolta dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica. Non solo, il 2023 è anche il centenario di nascita dell’Aeronautica Militare, per cui la Giostra sarà l’occasione per celebrare la ricorrenza e stringere in un abbraccio città, piloti e tutto il personale di servizio nel nostro territorio.

Tutto questo ha trovato l’approvazione della’Associazione Giostra di Cesena. "Siamo particolarmente soddisfatti di questa collaborazione. La funzione di una manifestazione come la giostra è soprattutto di rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità. Del resto anche nei cortei del passato, soprattutto tra ‘700 e ‘800, sfilavano i reparti militari di stanza a Cesena, che ha ospitato anche una caserma di cavalleria. Siamo certi che il 10 settembre sarà un festa che piacerà a tutti, e saluteremo con gioiail passaggio degli elicotteri", commentano i referenti.

I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma un altro tassello si aggiunge allo spettacolo che offrirà la giostra in Piazza del Popolo il prossimo 10 settembre. Dopo il ritorno della manifestazione in Piazza del Popolo e il sorvolo di un HH139 del 15esimo Stormo sul campo di gara, l’altra novità di quest’anno è la partecipazione diretta delle ContradeQuartieri cittadini allaGiostra. La giostra è un evento unico al mondo per importanza culturale, storica e spettacolare: solo a Cesena infatti la Giostra all’Incontro era istituzionalizzata e si svolgeva annualmente in forza di un riconoscimento ufficiale, fu concessa in Privilegio speciale e perpetuo alla città nel 1465 da Papa Paolo II e proseguì in modo sostanzialmente ininterrotto fino al 1838, ultima al mondo. La stabilizzazione in Piazza del Popolo e il ritorno delle Contrade completano un percorso avviato dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Giostra di Cesena da qualche anno con un successo sempre crescente.