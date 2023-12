Il 19 il Consiglio vota il bilancio di previsione

Il 19 dicembre sarà messo ai voti in consiglio comunale il bilancio di previsione 2024-2026. Nella spesa corrente ci saranno un milione in più di uscite per l’aumento dei tassi dei mutui, saranno trasferiti 160mila euro in più all’Unione per i servizi sociali e ci sarà un incremento per la promozione turistica. Si conta di incassare 2,3 milioni dall’Imposta di soggiorno e recuperare gli insoluti per 1,8 milioni, (1,3 di Imu e 500mila di Tari), da aziende e residenti che non hanno pagato le bollette.