Il 2025 anno del Giubileo, appuntamenti e camminate

Il 2025 sarà l’anno del Giubileo, con centinaia di migliaia di persone e pellegrini interessate a visitare Roma ed i vari luoghi giubilari lungo i percorsi e le vie romee. Tra questi luoghi, la Concattedrale di Sarsina, la chiesa parrocchiale di San Piero, il santuario della Madonna di Corzano a S.Piero e la millenaria basilica di S.Maria Assunta a Bagno di Romagna, antiche località collocate lungo importanti percorsi come la Via Romea Germanica ed il Cammino di San Vicinio. Il Consorzio Natura e Natura di S.Piero, con la collaborazione di alcune associazioni, tra cui ’Tra Monti e Valli’ di S.Piero, Fondazione Abbatia Nullius Balneensis di Bagno, Via Romea Germanica e società San Pietro di S.Piero, sta già predisponendo appuntamenti e proposte, come la serie di conferenze, visite guidate, camminate e concerto finale in programma durante i fine settimana del mese di ottobre, nell’ambito dell’iniziativa regionale di ’Monasteri Aperti’ e ’Cammini Emilia Romagna’. L’iniziativa, con la collaborazione di Regione e Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna, prevede una serie di eventi durante i weekend di questo mese "per riscoprire luoghi e storie che invitano ai viaggi dell’anima". Altre proposte e appuntamenti sono allo studio da parte del Consorsio Natura e Natura, per invitare ed ospitare nel 2025, Anno Santo, "viandanti e pellegrini", e persone interessate ad un turismo di carattere culturale e religioso. Il prossimo fine settimana, dall’11 al 13 ottobre, attenzione rivolta alla variante "storica" della Via Romea Germanica. In particolare, venerdì conferenza a Palazzo del Capitano a Bagno su "La Via Romea Germanica del monaco Alberto di Stade", sabato 12 passeggiata da Civitella di Romagna verso Bagno e in serata visita guidata al Museo d’Arte Sacra di Bagno, domenica 13 ottobre camminata dal Passo del Carnaio a Bagno. Altre iniziative il terzo e il quarto fine settimana di ottobre.

gi. mo.