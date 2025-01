Il 2025 del Comunale si apre con ’Cenerentola’

La rassegna di Musical del teatro comunale di Cesenatico apre il 2025 in riviera. Nel cartellone curato da Ivan Boschi domenica pomeriggio alle 16 andrà in scena Cenerentola. Sul palco attori e attrici della Compagnia della Rancia sono i protagonisti di una favola tradizionale ma sempre attuale, arricchita dal ritmo e dalla spettacolarità della commedia musicale. Cenerentola è stato, infatti, il primo musical scritto dal regista Saverio Marconi, ispirato alla fiaba tradizionale di Perrault. I protagonisti sono Cenerentola, La Fata, la Matrigna, le Sorellastre, il Principe, tutti personaggi cari alla maggior parte delle persone, che li hanno conosciuti da bambini tra le pagine dei libri e visti al cinema attraverso le geniali invenzioni di Walt Disney. Dal 2018 Rancia VerdeBlu riporta questi personaggi con una nuovissima edizione dello spettacolo, che è l’occasione giusta per far avvicinare i bambini al teatro attraverso spettacoli di grande qualità, divertenti e al tempo stesso ricchi di valore. È una favola a lieto fine che, tra gli applausi, farà riflettere i piccoli spettatori, se alla fine i buoni sono premiati e i cattivi, forse, saranno perdonati. Il cast di Cenerentola è composto da un gruppo di giovani attori marchigiani, che si sono formati insieme durante gli studi al Centro Teatrale Sangallo di Tolentino, la scuola di teatro fondata da Saverio Marconi nel 1980, creando un legame artistico e umano indissolubile. Regia e scenografia sono curate da Ada Borgiani. Lo spettacolo è sold out, quindi i posti si troveranno soltanto in caso di disdette.

Giacomo Mascellani