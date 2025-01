Il 2025 si apre con Beppe Tassi

Inizia il nuovo anno societario anche per il Panathlon Club Cesena che, stasera, alle 20.15, al ristorante Cerina di San Vittore avrà come relatore Beppe Tassi, uno dei giornalisti sportivi più apprezzati a livello nazionale, che ha già ricoperto importanti ruoli nel Qn e nel Resto del Carlino. Parlerà di un tema estremamente d’attualità: "Dopo un 2024 da record cosa ci regalerà lo sport nel 2025?", con una panoramica anche in chiave locale, in particolare sul Cesena che ha stravinto il campionato di C. In precedenza, alle 19, l’assemblea dei soci con l’approvazione del bilancio 2024.