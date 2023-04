Il 25 aprile tra cerimonie e ricordi Ricco calendario di eventi in città

Una pagina fondamentale per la storia italiana e, insieme, una grande festa per la città nel segno della libertà e della democrazia. In occasione dell’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, avvenuta il 25 aprile 1945, sono tante le iniziative che chiamano a raccolta cesenati e non solo. Cerimonie istituzionali, eventi culturali e momenti conviviali all’insegna della musica e del divertimento. Le celebrazioni prendono il via a Cesena già a partire da domani: alle 20.45 allo Spazio Cesuola si tiene l’incontro ’I campi di concentramento fascisti e i conti con la storia’ con Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto Storico di Macerata, e Alberto Gagliardo, dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena.

Numerosi poi gli appuntamenti in programma in città il 25 aprile: alle 10.15 le autorità civili, militari e la cittadinanza si si ritrovano in piazzetta Alboni, vicino alla Barriera, da cui prende avvio il corteo, accompagnato dalla banda musicale, che si conclude con la posa della corona al monumento ai Caduti della Resistenza da parte del sindaco Lattuca e con l’intervento dello storico Carlo Greppi.

Nel pomeriggio spazio alla musica e all’aggregazione. Dalle 14.30, nei giardini di Serravalle, si tiene la festa tra racconti e testimonianze, promossa da un’ampia cordata di associazioni cittadine. Alle 15.15 i più piccoli possono cimentarsi in laboratori, alle 15.30 c’è la presentazione della graphic novel ’St. Louis. Il coraggio di un capitano’ con il disegnatore Alessio Lo Manto e i volontari di Mediterranea e, infine, un momento di riflessione con i partecipanti al viaggio della memoria ’Promemoria Auschwitz’. La festa è allietata inoltre da danze della tradizione popolare con il Gruppo Balli Popolari Auser Cesena e dalle 18.30 i Black Roots Sound, la cantante g.em, il trio Conghi Tris e il gruppo Soundcheck in concerto. Tra le iniziative collaterali, anche la mostra ’Anne Frank, una storia attuale’, allestita alla Galleria Pescheria.

A Mercato Saraceno le celebrazioni cominciano già questa mattina alle 10.30 con la tradizionale camminata da Ponte Loreto a Raggio di Bora e un momento commemorativo con la sindaca Monica Rossi e i familiari dei partigiani Ivo Benini e Natale Canali. Martedì alle 10.30, invece, è in programma il corteo da piazza Mazzini e l’incontro a Palazzo Dolcini con il ricercatore Daniele Susini che presenta il libro di Franco Leone Lautizi ’Ti racconto Marzabotto, storia di un bambino che è sopravvissuto’. A Bagno di Romagna le iniziative del 25 aprile comprendono dalle 10.30 davanti alla sede municipale di Palazzo Pesarini a San Piero il concerto della banda, l’intervento delle istituzioni e la premiazione del concorso per studenti ’La memoria non è solo un ricordo’.

Il programma non si esaurisce però con il 78esimo anniversario della Liberazione. Il 30 aprile avrà luogo ’La Resistente’, una cicloturistica della memoria sui luoghi delle stragi nazifasciste nel cesenate mentre il 5 maggio al centro ’I Girasoli’ di Ronta si terrà una serata dedicata alla memoria delle vittime.