Il 28 aprile la premiazione del Cavalluccio

Nessuna occasione potrebbe essere migliore per omaggiare l’impresa cesenate di quest’anno,

se non la partita in programma per il prossimo 28 aprile al Manuzzi contro il Perugia, ultima gara casalinga dei bianconeri. Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, consegnerà al Cavalluccio il trofeo che spetta alla vincitrice del girone; il tutto di fronte al pubblico che ha seguito passo a passo questa meravigliosa, ultima stagione, e alla presenza dei soci americani, il patron John Aiello in testa.