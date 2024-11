Il bagnese Carlo Spignoli ancora al fianco di mister Ranieri

C’è una felice trait d’union fra Claudio Ranieri, 73 anni, neo allenatore della Roma, e Bagno di Romagna. Nell’estate 1980 il giovane Ranieri, difensore del Catanzaro, allora in serie A, guidato da Tarcisio Burgnic, era in ritiro precampionato nel paese termale d’Alto Savio. Adesso, anzi già da un po’ d’anni, il mister romano è in connubio professionale con il bagnese Carlo Spignoli, 58 anni, preparatore atletico che ha allenato e recuperato, all’attività sportiva e alla miglior forma fisica, calciatori di vari Paesi, durante la sua intensa e brillante carriera professionale, che, per ricordare solo alcune squadre, lo ha portato durante gli anni a Cesena, Frosinone, Cagliari, Livorno, Bologna, Sassuolo, Monaco, Marsiglia, poi alla Sampdoria.

Il connubio tra i due professionisti del pallone ha preso il via nel 2012, quando Ranieri venne chiamato ad allenare la squadra francese del Monaco, che sotto la sua guida, oltre a vincere il campionato, arrivò anche alla semifinale di Coppa Campioni contro la Juventus. Poi nel 2014 Ranieri, cominciò un tour da trainer fra Inghilterra, Francia, Grecia, mentre Spignoli rimase in Francia al Monaco, poi al Marsiglia. Il sodalizio tra Ranieri e Spignoli si è ricomposto nel 2019 con la Sampdoria. Poi si è riformato nel 2023/24 a Cagliari, e ora a Roma. C’è soddisfazione e orgoglio a Bagno e a San Piero per i traguardi professionali raggiunti da Carlo, professionista di alte capacità e qualità, corredate da umanità e disponibilità uniche verso gli atleti, che sono altresì uomini, a lui affidati. Del resto Spignoli ha incorniciato anche due lauree: Scienze motorie e Pedagogia, come dire mens sana in corpore sano.

Gilberto Mosconi