Il bagnino Gianni Ottaviani:: "Danni ingenti agli stabilimenti"

Sulla questione della spiaggia erosa interviene nuovamente l’imprenditore balneare Gianni Ottaviani, la cui famiglia è titolare di due concessioni, per sottolineare la necessità di interventi urgenti, in quanto lungo la costa di San Mauro Mare si sono formati degli scalini, dovuti al fatto che la battigia ha perduto sabbia anche in profondità: "Come più volte segnalato al Comune, l’intervento di apertura dei varchi sulle scogliere a San Mauro Mare effettuato nella primavera del 2022, ha causato una enorme erosione che ha provocato la perdita di grande parte dell’arenile e ingenti danni agli stabilimenti balneari. Di fronte a via Dante, in particolare, il dislivello tra il piano di calpestio stradale e l’acqua è di oltre un metro e mezzo, mentre prima dell’intervento era di circa 45 centimetri; la spiaggia che aveva circa 45 metri di profondità è praticamente sparita. Noi abbiamo più e più volte informato la Polizia locale e l’Ufficio tecnico, segnalando il pericolo per la pubblica incolumità che rimaneva e rimane nonostante le recinzioni e le segnalazioni di pericolo e di divieto di accesso, che abbiamo prontamente approntato e continuamente manutentiamo. Ma molto spesso accade che ignoti asportino parte o tutta la segnaletica. Il Comune deve ripristinare la battigia e l’arenile perché altrimenti non possiamo fare alcun tipo di intervento utile al normale passaggio. Rimane ancora la grave situazione di degrado e di pericolo sull’arenile, in particolare di fronte a via Marina, via Dante e via Orsa Minore. Io a questo punto declino ogni responsabilità verso terzi in riferimento all’incolumità pubblica".

g.m.