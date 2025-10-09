Il balletto dei numeri ufficiali: "In Italia reati in calo del 9%"

Secondo quanto riportato sul sito del Ministero dell’Interno, i reati in Italia nel 2025 sono calati del 9%. Il raffronto sul 2024 è fatto relativamente ai primi sette mesi dell’anno. Qualche esempio: primi sette mesi del 2024 si sono registrate 4.202 violenze sessuali, l’anno dopo (stesso periodo) 3.477 (-17,3%). Rapine nei primi sette mesi del 2024 in Italia: 16.914, mentre nei primi otto mesi del 2025 sono state 15.780 (- 6,7%). Furti dal primo gennaio 2024 al 31 luglio 2024 in Italia: 605.968; in calo nello stesso periodo del 2025 del – 7,7% con un totale di 559.143 furti.

Puntando l’obiettivo sulla nostra provincia, Forlì-Cesena è al 34° posto della classifica del Sole 24 Ore con 3587 denunce ogni 100 mila abitanti. Dati emersi in seguito alle segnalazioni alle forze dell’ordine. Nel 2024: Forlì-Cesena si colloca al 34° posto su 106 province per furti in abitazione con 297,92 denunce ogni 10mila abitanti. Al 25esimo posto su 106 province per furti in esercizi commerciali, con 135,35 denunce ogni 100mila abitanti. Al 29esimo posto per rapine con 35,36 denunce ogni 100mila abitanti. Al 49° posto per furti con destrezza con 87.77 denunce ogni 100mila abitanti. Al 49° posto per furti di ciclomotori, Forl’-Cesena nel 2024 è al 49esimo posto con 10.69 denunce ogni 100mila abitanti. Al 78esimo posto per furti di autovetture con 30,27 denunce ogni 100mila abitanti. Al 39esimo posto per furti su auto in sosta con 123,64 denunce ogni 100mila abitanti.