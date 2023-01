Il ballo del mattone: Cesena più cara di Forlì

È in pieno fermento il mercato immobiliare della provincia di Forlì-Cesena, con un 2022 segnato da prezzi in deciso aumento sia per gli immobili in vendita, sia per quelli in affitto. È quanto emerge da una recente indagine dell’Osservatorio sul settore residenziale, a cura di Immobiliare.it, uno dei più noti portali italiani per la pubblicazione e ricerca di annunci immobiliari. In particolare, nel comune di Cesena i prezzi per gli immobili in vendita sono cresciuti del 5% rispetto al 2021: il prezzo medio al metro quadro richiesto, in città, è pari a 2.115 euro. L’aumento riguarda anche il comune di Forlì (+5,3% rispetto al 2021): qui però il prezzo medio al metro quadro non va oltre i 1.720 euro. Guardando all’intera provincia di Forlì-Cesena senza le due città-capoluogo, l’incremento registrato è del 4,4%, con un prezzo medio al metro quadro pari a 2.101 euro.

Esaminando nel dettaglio le compravendite, è possibile notare come il mercato provinciale abbia visto, negli ultimi 12 mesi, un’impennata della domanda pari al 10,5% a Cesena e addirittura al 14,7% a Forlì (+2% nell’intera provincia senza le due città capoluogo): il comune di Forlì registra, tuttavia, un’improvvisa frenata nel quarto trimestre del 2022 (-0,7% rispetto al terzo trimestre dello stesso anno). È un segnale che lascia intravedere una nuova contrazione, seguita alla ripartenza post-Covid registrata, in particolare, nell’ultimo anno? Lo abbiamo chiesto a Massimo Montanari, segretario Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari, associazione che rappresenta il comparto della mediazione e aderisce alla rete Confcommercio) per la provincia di Forlì-Cesena.

"La domanda di immobili in vendita ha beneficiato, per buona parte del 2022, sia dei tassi vantaggiosi sui mutui che degli incentivi erogati a favore delle coppie under 35. Nelle scorse settimane, tuttavia, il rialzo dei tassi d’interesse e la generale incertezza della situazione economica - su cui pesano inflazione e caro vita - stanno provocando un nuovo rallentamento", conferma Montanari. Che si sofferma, successivamente, sull’andamento del mercato immobiliare nelle due città capoluogo: "a Cesena le due aree più richieste sono Ippodromo e Sant’Egidio", spiega, "qui il prezzo medio a metro quadro ha superato abbondantemente i 2mila euro. Soffrono, invece, i centri storici, a Cesena come a Forlì: i prezzi sono mediamente più bassi, dal momento che gran parte degli immobili necessita di riqualificazione". A proposito di riqualificazione, se i bonus edilizi hanno influito positivamente sul dinamismo del mercato, la recentissima direttiva europea sull’obbligo di efficientamento energetico per tutti gli immobili residenziali entro il 2030 rischia di innescare, secondo Montanari, un vero e proprio tsunami. "Tutto dipenderà dal modo in cui il governo italiano deciderà di adeguarsi", conclude Montanari, "non dimentichiamo che, a oggi, il 60% delle abitazioni residenziali censite in Italia appartiene alle classi energetiche più basse, ovvero ‘F’ e ‘G’".

Maddalena De Franchis