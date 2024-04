Il bando per i gestori dei centri estivi scade il 19 aprile

C’è tempo fino al 19 aprile per aderire al bando per l’individuazione dei soggetti gestori di centri estivi, con sede dell’attività nel territorio dell’Unione Rubicone e Mare. Un progetto approvato dalla giunta regionale e che punta a sostenere le famiglie nel periodo di sospensione estiva delle attività scolastiche, rivolto a bambini e ragazzi nati dall’1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2021. Il bando, con i relativi allegati e il modulo da utilizzare per la domanda di adesione, è pubblicato sul sito dell’Unione Rubicone e Mare. Per informazioni e assistenza telefonica, contattare Eva Neri, responsabile dei Servizi Scolastici (0541-809692, eva.neri@unionerubiconemare.it). È previsto un contributo per ciascun bambino e ragazzo, in base alle settimane di frequenza, per un massimo di 300 euro a testa (massimo 100 euro a settimana).