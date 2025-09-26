Il bar Barriera può andare all’asta. Rapporto chiuso col vecchio titolare

Finisce con una transazione il rapporto tra il Comune di Cesena e Derno Pieri, gestore dello storico bar Barriera di cui ha tenuto le fila per 40 anni. Da lunedì scorso c’è il timbro definitivo sotto alla parola fine, benché il contratto tra le parti avrebbe vita per altri otto anni. Ma Pieri e la moglie Antonella Venturi hanno deciso che costi d’impresa e movida cittadina più attratta da altre aree del centro (vedi piazza del Popolo e piazza Amendola) pesano più del piacere di continuare a stare dietro al banco del Barriera.

Si è risolta, tuttavia, con un accordo la trattativa tra il Comune, proprietario dello stabile, e i gestori che se ne vanno anzitempo. Secondo il contratto sottoscritto a suo tempo, ossia l’asta del 2018 di cui erano stati gli unici partecipanti, dovrebbero pagare una penale di sei mesi d’affitto ma il Comune ha accettato una transazione su quattro mesi. Non ci sarà pressione per liberare il locale degli arredi attuali, che risalgono al 1985, ma si attenderà almeno un mese. Il locale andrà all’asta e si espleterà il tentativo di aggiudicarlo con gli stessi arredi, anche se appaiono poco appetibili a chi fino ad ora ha mostrato un qualche interesse. Se così fosse spetterà ai vecchi gestori liberare tutti gli spazi e consegnare le chiavi. Ma quel punto di attrazione della città, non può restare con le luci spente, anche perché si aggrava la già complicata situazione generata dalla presenza di ragazzi che la sera, a detta di chi abita intorno, si lasciano andare a intemperanze e vandalismi.

Certo il costo dell’esercizio impone che chi deciderà di scommetterci, a meno che il Comune non riveda il canone d’affitto, abbia un piano preciso di sviluppo. Fino ad oggi i gestori - ed è stato uno dei punti di fragilità dell’esercizio - hanno corrisposto al Comune un canone mensile di quasi quattromila euro a cui si aggiunge il costo dell’occupazione di suolo pubblico (almeno settemila euro all’anno) per il dehor oggi rimosso. A questi costi si aggiungono e gli altri obblighi: Imu, utenze, dipendenti. Una gestione tipica di tanti altri esercizi in città che, tuttavia, ha fatto dell’ospitalità una caratteristica che muove un discreto fatturato. Il Barriera, peraltro, potrebbe anche diventare un ristorante, avendo già ora tale prerogativa.