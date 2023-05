Il bar nel Comune cambia gestione, canone ribassato

Il bar storico del Comune di Cesena, operativo da decenni e posto in adiacenza della sala del consiglio comunale, in cui si servono i dipendenti comunali ma anche gli assessori, gli amministratori e i consiglieri comunali, si appresta a cambiare gestione. Il punto ristoro, oltre che al personale (350 dipendenti) è aperto anche all’utenza presente all’interno del Municipio.

Dopo la gestione del Cral, un paio di anni fa era subentrato un nuovo gestore che ha deciso di lasciare, ragione per la quale il Comune di Cesena si è trovato nelle condizioni di indire un’asta pubblica per la concessione di un locale adibito a bar ristoro, sito per l’appunto all’interno della sede Cmunale, in piazza del Popolo 10 a Cesena. Il piccolo locale, di 40 metri quadrati, è posto al secondo piano della sede comunali.

La presentazione delle domande da parte delle imprese che sono interessate a concorrere per prendere la gestione dell’esercizio pubblico deve avvenire entro le le 13 di mercoledì. Si tratta di un locale adibito a baristoro destinato alla somministrazione di cibi e bevande al personale del Comune di Cesena e dell’Unione Valle Savio e all’utenza del Palazzo comunale.

Giovedì 15 giugno alle 15 presso la sede Comunale, si terrà un pubblico esperimento d’asta ad unico e definitivo incanto, per l’affidamento in concessione del locale. Il canone annuo di concessione, posto a base d’asta, è stabilito in 3.240 euro, soggetto ad Iva. Si tratta di un canone a base d’asta inferiore a quello del 2019, data della precedente asta, quando ammontava a 3.960 euro annui. La durata della concessione del locale, oggetto del presente bando, è pari a quattro anni con possibilità di rinnovo alla scadenza per egual periodo.

Per essere ammessi, i concorrenti dovranno prendere visione del locale oggetto della concessione, richiedendo appuntamento telefonico ai numeri 0547356597 - 0547356805.

I soggetti interessati a partecipare e in possesso dei requisiti indicati nel bando dovranno far pervenire la propria candidatura entro ore 13 del giorno mercoledì 14 giugno 2023 all’Ufficio Protocollo del Comune di Cesena, mediante consegna diretta a mano o a mezzo posta raccomandata o altra forma di recapito autorizzato.