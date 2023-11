’Il Barco’ ha iniziato le consegne . Nuovi mobili Ikea per 292 famiglie

In attesa ci sono 292 famiglie, che abitano in altrettante case nelle quali il fango e la melma a metà maggio hanno distrutto tutto, o quasi tutto. Sono in attesa di tornare ad arredare le loro abitazioni con nuovo mobilio, quello messo a disposizione da Ikea grazie a un’importante donazione effettuata a favore della comunità colpita dall’alluvione. Ieri nei grande magazzino nell’area del Mercato ortofrutticolo, dove si è trasferita la base logistica dell’associazione ‘Il Barco’ che gestisce le consegne, sono arrivate le prime persone beneficiarie dei mobili. Una ventina, alle quali seguiranno le altre. "Il primo passo – spiegano dal Barco – è stato quello di rivolgerci al territorio, verificando l’entità delle richieste. Ci siamo avvalsi del preziosissimo aiuto della parrocchia di San Rocco e in particolare degli operatori della ‘San Vincenzo De Paoli’. Abbiamo così raccolto 292 richieste di aiuto, che abbiamo poi verificato avvalendoci delle ‘mappe’ realizzate dal Comune subito dopo l’alluvione per identificare le zone colpite. Il riferimento non è soltanto all’area pianeggiante lungo il fiume Savio, ma anche a quella collinare, interessata dalle frane". E’ così stata stilata una graduatoria, che teneva in considerazione i componenti del nucleo familiare, con particolare attenzione alle persone fragili, e all’entità dei danni subiti. "Il nostro intento - proseguono dal Barco – è quello di fare in modo che il maggior numero possibile di persone riceva un aiuto. A disposizione ci sono tavoli, cassettiere, librerie, comodini, armadi e letti, sia matrimoniali che singoli. Siccome la solidarietà chiama altra solidarietà, è giusto segnalare che Adra Cesena, la Chiesa Avventista, ha donato i materassi per tutti i letti matrimoniali".

Il Barco ha fatto altrettanto per quanto riguarda i singoli. Ieri sono iniziate le consegne, che avvengono in base a una lista creata per evitare sovraffollamenti. "E’ nostra premura ricontattare tutte le famiglie che ci avevano segnalato le loro criticità. Lo faremo progressivamente, man mano che distribuiremo i materiali. Che non sono pochi e che dunque devono essere organizzati al meglio. E’ inutile venire qui in magazzino senza appuntamento, perché non riusciremmo a esaudire le richieste, ma sappiamo bene quanto sia importante ricevere aiuto per chi ha perso tutto. Non dimenticheremo nessuno".

Luca Ravaglia