Il basket rivive con le scene di John Fultz

In occasione della rassegna Doc in tour, verrà proiettato per la prima volta a Cesena il documentario sulla leggenda del basket italiano John Fultz. Dear Cochise, documentario diretto da Guido Passi, sarà proiettato al Cinema Eliseo alle 21. La proiezione, introdotta dal produttore Mattia Puleo, è realizzata in collaborazione con Nuova Virtus Cesena e rientra all’interno dell’iniziativa Doc in Tour, rassegna che ogni anno presenta il meglio della produzione documentaristica territoriale con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna. Prodotto dalla casa di produzione piemontese Cinefonie, insieme alla statunitense KP’s Remain, il documentario ha avuto il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il supporto dell’Emilia- Romagna Film Commission. Fultz si unì come giocatore alla Virtus Bologna nel 1971, per tre stagioni: il suo ricordo sotto le torri è tutt’oggi indelebile, grazie non solo alle sue straordinarie prestazioni sul parquet, ma anche alla sua vita sociale e mondana nella Bologna dei primi anni settanta. "Raccogliere e documentare la vita di John è stato un privilegio - commenta il regista - sentimento che si fa ancora più forte ora che ci ha lasciati".