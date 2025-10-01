Il batterista Emanuele Bertaggia. Un 23enne al corte di Moreno

Emanuele Bertaggia, 23 anni compiuti il 14 luglio scorso, è uno dei più giovani batteristi romagnoli, è residente ad Alfero in comune di Verghereto ed è componente di due orchestre: Grande Evento di Moreno il Biondo e Pescari Band di Simone Pescari.

Quando ha iniziato a suonare? "Sono nato con la batteria nel dna. Avevo tre anni e mio babbo Lucio mi regalò un batteria per il mio compleanno. Anche mio nonno Pietro, detto Pierino, e mio babbo hanno sempre suonato la batteria e fatto parte di gruppi e orchestre. Avevo pochi mesi e mio babbo mi portava dentro il cosiddetto ‘ovetto’ perchè naturalmente non camminavo, nelle sue serate nei locali da ballo o nelle feste di piazza, accanto alla batteria e io non mi muovevo".

La sua prima serata in pubblico? "Qualche volta mio babbo mi faceva fare un pezzo in braccio a lui e io suonavo. La prima vera esibizione l’ho fatta a sette anni con la scuola di musica Music Art di Bagno di Romagna con il mio primo maestro Leonardo Forcelli".

Il primo gruppo? "Il primo fu "Dai de gas" che fondai ad Alfero con il mio amico sassofonista Elia Righini". L’incontro con Moreno il Biondo? "Otto anni fa. Mio babbo mi portò a Gatteo Mare a farmi ascoltare l’orchestra Grande Evento e a presentarmi Moreno il Biondo che mi fece provare a suonare la batteria la sera stessa nella sua orchestra".

Cosa rispose Moreno? "Mi disse di continuare a studiare, perchè avrei meritato un’orchestra".

L’ingresso con il Grande Evento? "Nell’estate 2021 perchè ero affascinato dal genere della musica romagnola. Tutti i componenti l’orchestra, a cominciare da Moreno, mi hanno voluto subito bene, stimato e apprezzato. Prima ho iniziato a fare il tecnico e poi il percussionista e all’occorrenza suono la batteria e percussioni".

Come fa a conciliare il lavoro con due orchestre? "Con l’orchestra di Simone Pescari suono solo la batteria, mentre con Moreno faccio quasi solo fonico e tecnico di palco e all’occorrenza fonico di sala. A me piace molto suonare la batteria".

Lei sul palco fa spesso delle gag con gli altri musicisti. "Sì, mi piace scherzare, fare battute e soprattutto sorprese inaspettate ai miei colleghi e al pubblico. Sono una figura un po’ mattacchiona, in senso buono".

Perchè un giovanissimo come lei ama così tanto il liscio? "Il contagio maggiore me lo hanno trasmesso il nonno ma soprattutto il babbo. Il liscio mi piace perchè è una musica che trasmette allegria, amore perchè soprattutto si balla in coppia".

Il sogno di un giovane di 23 anni che ama il liscio? "Suonare per tutta la serata la batteria. Poi un sogno l’ho realizzato. Questa estate per due serate sono stato il batterista dei grandi Nomadi. Un onore grandissimo".