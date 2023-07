Il bestiario di Zamboni "Gli animali ci invadono"

di Filippo Aletti

Nuovo appuntamento stasera alle 21.30 per la rassegna Notturni nel bosco di Sogliano. Alla sorgente Urgon di Bagnolo il protagonista sarà Massimo Zamboni, chitarrista e scrittore, ex membro dello storico gruppo punk Cccp fedeli alla linea. L’artista presenterà il suo ultimo libro Bestiario selvatico, in cui analizza il rapporto tra uomo e natura indagando i movimenti migratori di alcune specie animali. Ci sarà spazio anche per qualche brano del musicista. Biglietti disponibili sul sito di Liveticket.

Zamboni, cosa racconta nel libro?

"Al centro della mia analisi ci sono le varietà animali che stanno invadendo l’Italia negli ultimi decenni, spesso in maniera inavvertita e silenziosa. Tutto ciò avviene naturalmente, o per colpa dell’uomo. Il mio sguardo, però, non è polemico, ma meravigliato, curioso di conoscere queste specie".

Ha descritto il libro come favolette a scopo morale.

"Non è nulla di scientifico, lo vedo un po’ come le favole di Esopo, con la struttura dei bestiari medievali. C’è una ricerca di una sorta di morale, che tenta di fare i conti con la presenza di questi animali. Alla fine ci si accorge che siamo noi uomini a essere in pericolo, dato che la potenza della natura è qualcosa di irraggiungibile per noi".

Qualche esempio?

"Parlando della Romagna, basta pensare al mare. Il granchio blu sta invadendo un po’ tutto l’Adriatico. In più mi è capitato di incrociare degli ibis, animali ormai estinti nelle zone d’origine in Egitto. Per non parlare degli animali antagonisti che gli uomini stanno cercando di allevare per contrastare l’avvento degli insetti da Oriente".

Canterà anche qualche suo pezzo?

"Assolutamente, dato che la voglia di suonare è difficile da tenere a bada. Ormai ho alle spalle più di quarant’anni di carriera, dunque pescherò dei pezzi da tutto il mio repertorio, non solo dagli ultimi album. Con me ci sarà Cristiano Roversi".

A proposito di carriera, a ottobre si festeggeranno i quarant’anni dei Cccp.

"Ci sarà una mostra enorme, qualcosa di unico per il panorama musicale italiano. Ci saranno foto, ricordi e altro ancora. Pubblicheremo anche il catalogo della mostra e soprattutto le nuove edizioni dei nostri dischi".

Secondo lei come mai i giovani hanno riscoperto la band?

"Noi all’epoca abbiamo affrontato il mondo con determinazione e fragilità, caratteristiche che permangono tra diverse generazioni. Credo che colpisca il nostro sguardo sventato, ma tagliente e lucido, sulla storia di quegli anni. In più usavamo degli slogan potenti, che sono rimasti tali nel tempo, in grado cioè di analizzare anche il mondo di oggi".