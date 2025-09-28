Il bilancio degli albergatori: "Una stagione sotto le aspettative, occorre cambiare subito marcia"

"Cesenatico ha ancora tutte le carte in regola per essere una destinazione attraente e competitiva, ma urgono risposte vere, immediate e meno individualismo, occorre un netto cambio di marcia e di visione". È questo il messaggio lanciato dagli albergatori, a margine dell’assemblea per fare il punto sulla stagione estiva 2025 appena conclusa, dove per molti operatori turistici ci sono state più ombre che luci. Nella sala convegni di Adac Federalberghi si è svolto il tradizionale incontro di fine stagione, un appuntamento particolarmente atteso al termine di un’estate molto altalenante e vissuta sotto le aspettative. Il presidente Alfonso Maini ha presentato la sua relazione comunicando la definizione della stagione appena trascorsa, definita selettiva ed anomala, una estate che ha messo alla prova la tenuta del sistema turistico e la capacità di adattamento degli stessi albergatori. Nel documento Maini ha toccato tutte le problematiche avvenute durante la stagione turistica, come la carenza di collaboratori qualificati, i disservizi riguardanti la viabilità, la carenza dei trasporti urbani durante le ali di stagione (primavera e settembre), l’inadeguata raccolta dei rifiuti porta a porta, il verde pubblico poco curato e l’arredo urbano fatiscente.

Il presidente Maini ha messo le scarpe con le punte: "Assieme all’intero consiglio di Adac Federalberghi, è già stata chiesta alle istituzioni una nuova programmazione 2026, perché urgono più eventi di alto profilo e qualità, scartando tutte quelle iniziative che non producono effetti e non migliorano l’offerta. Occorre un cambio di marcia e di visione perché solo organizzando eventi di alto livello si valorizza la nostra destinazione; altrimenti rimaniamo anonimi e rischiamo di diventare una destinazione di ripiego". Da questa stagione è emersa la volontà di un confronto fra pubblico e privato, per far sì che si sviluppino progetti di riqualificazione della località turistica e della ricettività, in quanto è appurato che le destinazioni in grado di riscuotere successo in questi ultimi tempi, sono quelle che hanno un elevato grado di accoglienza. Altro tema molto sentito ed uno degli obiettivi del consiglio direttivo di Adac Federalberghi, è quello relativo alla destagionalizzazione. "Noi puntiamo molto sull’allungamento della stagione _ incalza Maini _, grazie alle temperature gradevoli del mese di settembre, ma ancora troviamo uno scenario desolante, dove evidentemente non tutti lavorano dalla stessa parte, con negozi ed alberghi chiusi con pacconi e luci delle insegne spente. Dobbiamo cambiare, perché se questi problemi non vengono affrontati con urgenza, comprometteranno la qualità dell’esperienza turistica e vanificano gli sforzi degli operatori che ogni giorno investono in accoglienza, promozione e servizi".

Per quanto riguarda i prezzi delle camere, per il 2026 l’Associazione degli albergatori suggerisce di aumentarli in linea con il tasso d’inflazione. Il consiglio direttivo di Adac Federalberghi è formato dal presidente Alfonso Maini, i vicepresidenti Andrea Falzaresi e Stefania Farabegoli, i consiglieri Leandro Pasini, William Brighi, Vanessa Gentili, Filippo Torres, Carlo Duca, Giovanni Dalmo, Giovanni Comandini, Paolo Schenetti, Federico Montevecchi, Chiara Malvini, Silvia Pasolini e Marina Manuzzi.