Il bilancio del Bcc Romagnolo. Nel 2024 raccolta salita del 4,6%. Utile di esercizio di 13,5 milioni

Emerge un quadro positivo dell’attività e dei conti dal bilancio 2024 del Bcc Romagnolo. La raccolta totale della banca è in aumento del 4,6% superando quota 1,63 miliardi. In crescita anche l’erogazione del credito (+2,2%) salita a 617 milioni. L’aumento si segnala in particolare nel comparto mutui e nei mutui casa che rappresentano il prodotto di punta della banca. Il Bcc Romagnolo segnala in una nota che "è proseguita e anzi può dirsi completata, l’azione di ‘derisking’ grazie alla forte riduzione dei crediti deteriorati che ora presentano un Npl lordo (il rapporto fra crediti deteriorati e totale dei crediti) all’1,82% (era al 3,40% lo scorso anno) e l’Npl netto addirittura allo 0,40%, dati di assoluto rilievo e che identificano la Banca a Npl a rischio zero".

Tra gli altri dati in rilievo: Il 2024 si chiude con un Utile d’esercizio di oltre 13,5 milioni di euro, che si riflette positivamente sul profilo patrimoniale della banca, con i fondi propri che sfiorano i 110 milioni di euro andando a rafforzare ulteriormente gli indicatori che rappresentano la sintesi della solidità delle banche, come il Cet 1 al 21,92% e il Total Capital Ratio al 24,38%. La compagine sociale si è ulteriormente ampliata ed a fine anno ha superato la soglia dei 7.700 soci. La banca ha inoltre intensificato e ampliato la sua azione sul territorio destinando negli ultimi tre anni quasi 3 milioni di euro per benefit e agevolazioni a favore dei soci oltre a sostenere numerosi progetti in ambito sociale, culturale e sportivo.

Soddisfatto il diretto generale Fausto Poggioli: "Il 2024 è stato un anno nel corso del quale è stato svolto un eccellente lavoro, che ha portato a importanti risultati sia sul piano economico che patrimoniale e di questo va dato merito alla struttura della banca guidata dall’ex direttore Daniele Bagni che ha cessato il suo servizio a fine dicembre 2024 e dal vice direttore Roberto Cuppone che continua ad affiancarmi alla direzione della banca". "Le prospettive economiche per il 2025 – prosegue il direttore Poggioli – mostrano un quadro complesso, con elementi di crescita moderata e alcune aree di incertezza, anche in considerazione dei difficili scenari geopolitici e dei potenziali effetti che possono scaturire dalle politiche della nuova amministrazione statunitense. La Bce ha adottato un atteggiamento espansivo concretizzato da una serie di tagli dei tassi con l’obiettivo di stabilizzare l’inflazione intorno al 2%, al fine di contribuire a sostenere i consumi e gli investimenti. In questo contesto, Bcc Romagnolo continuerà a svolgere il proprio ruolo di banca di riferimento per le famiglie e le imprese del territorio".

re.ce.