Il bilancio del progettista: "Piazza Almerici troppo vuota?. No, finalmente è libera e vivibile"

A due anni del compimento dei lavori, le Tre Piazze unificate sono entrate nelle frequentazione abituale dei cesenati eppure le critiche continuano a indirizzarsi sul progetto bello finito e attuato. Paolo Ceredi, con il suo studio, ne è stato progettista.

Architetto Ceredi, le Tre Piazze riflettono per intero il vostro progetto di rigenerazione? "Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo della riqualificazione, ossia l’unità degli spazi. Grazie all’adozione di un linguaggio architettonico omogeneo, le tre piazze vengono percepite come un unico grande spazio urbano, pur mantenendo ciascuna la propria identità e specificità: piazza Almerici come grande piazza urbana, piazza Bufalini come giardino contemporaneo nel cuore della città, e piazza Fabbri come ampio viale alberato".

Piazza Almerici è molto estesa. Può risultare anonima? "Piazza Almerici è la vera piazza, pensata come contenitore per i grandi eventi della città. Sono state allontanate le auto, eliminati dislivelli, cordoli e ostacoli, creando così un unico grande piano lastricato, scandito dalle trame della pietra".

Spazio vuoto, spazio anonimo? "No, la pietra, con il suo disegno, racconta una storia. Il cordolo di pietra bianca marca i confini della piazza e ricalca il perimetro dell’antico palazzo demolito; una serie di linee trasversali scandisce il disegno in quadrature di pietra posata a correre con differenti giaciture, conferendo un fremito all’incedere nello spazio. La piazza poi conduce come una grande macchina prospettica verso l’ingresso della Malatestiana".

Qualche riempimento può essere utile? "Essendo una grande piazza, questa è la sua anima. Bisogna accettare questo vuoto urbano, riconoscere e valorizzare la presenza di uno spazio libero, aperto, non occupato, senza sentire il bisogno compulsivo di riempirlo per forza. Il concetto di vuoto in urbanistica permette di far respirare un luogo, di offrire flessibilità d’uso".

Piazzetta Bufalini con vasche e aiuole sta acquisendo più vita, con tanti giovani e non solo. "Vero. Piazza Bufalini è tornata ad essere un giardino urbano di qualità. Rispetto alla più chiassosa piazza della Libertà, è percepita come uno spazio di quiete, calma e relax, coerente con la presenza della biblioteca. Ragazzi sdraiati sulle lunghe panche in cemento bianco leggono libri, persone sedute chiacchierano, bambini giocano saltando tra i cordoli. C’è vita".

Ma le aiuole a prato sono calpestabili? "Certo! Tutti i prati di piazza Bufalini sono progettati per essere vissuti. Quindi si può camminare, sdraiarsi e anche fare un picnic".

Piazza Fabbri è la sorella minore delle tre piazze. Come si caratterizza? "Nata a fine Ottocento come viale alberato, è divisa in due dal tracciato veicolare. Il chiosco è stato spostato in una posizione più baricentrica e ora gode di un affaccio privilegiato su tutte e tre le piazze. I nuovi marciapiedi lastricati, ombreggiati dai ginkgo biloba, ci sembrano ben utilizzati dagli esercenti che vi si affacciano".

Non è che manca qualcosa? "Direi la riapertura delle cinque vetrine ottocentesche sul fianco del Palazzo del Ridotto. Sono chiuse con serrande metalliche perché ospitano la galleria d’arte comunale. Occorrerà attendere il completamento del restauro del Palazzo Oir per la loro riapertura".

Di che cosa avrebbero bisogno in più le Tre Piazze? "Occorrerebbe potenziare e incentivare l’offerta commerciale e culturale nei locali situati lungo i portici di palazzo Almerici fino all’angolo con via Masini".

Quale altro intervento prioritario di rigenerazione in centro è necessario? "Il centro storico di Cesena presenta oggi un’altissima qualità, ma c’è ancora del lavoro da fare per completare l’opera. Ad esempio la riqualificazione ambientale di viale Mazzoni o la valorizzazione della cintura verde lungo le mura malatestiane, da Porta Trova a Porta Santi. Queste aree dovrebbero essere trasformate in infrastrutture verdi, concepite anche come strumenti di adattamento al cambiamento climatico in centro storico".

La struttura del Foro Annonario va bene così? "Questa spinosa questione andrebbe affrontata anche con decisioni radicali. È l’unico intervento di riqualificazione del centro città che non ha dato gli esiti sperati".