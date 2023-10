Il bilancio della Diocesi. Cala il contributo della Cei

Diminuiscono i contributi dalla Conferenza episcopale dei vescovi, ma crescono le questue a favore della diocesi di Cesena-Sarsina, rispetto al periodo del Covid quando, anche dopo la ripresa delle liturgie, la partecipazione alle messe è stata riscontrata in diminuzione rispetto al periodo prima della pandemia. La diocesi di Cesena-Sarsina ha reso noti i costi e i ricavi relativi all’esercizio 2022, con il raffronto sull’anno precedente. A spiccare è la diminuzione dei contributi in arrivo dalla Conferenza episcopale Italiana, ma non per ciò che riguarda le opere di carità e neppure per il culto e la pastorale. Nel 2021 i contributi ammontarono a un milione e 782mila euro, nel 2022 sono scesi a un milione 414mila euro. I proventi dell’8 per mille sono in diminuzione a livello nazionale, ma per il momento non sono stati tagliati i fondi verso le diocesi. La diminuzione delle risorse è visibile per i beni culturali che scendono da 443 mila euro a 261 mila e che sono stati distribuiti alla parrocchia di San Romano (14.700 euro), a quella di Verghereto (200mila euro) e alla chiesa Boccaquattro, nel centro di Cesena (47mila euro), dove sono stati effettuati interventi di ripristino.

Tra i costi sostenuti sono annoverati i 235mila euro per vetrate che nel bilancio risultano coperti della questue. I fondi destinati alle opere di carità vengono distribuiti a varie realtà, a partire dalla Caritas diocesana, per un importo di 120mila euro, a cui si aggiungono 139mila euro per l’acquisto della Mensa gestita dalla Caritas stessa. Tra gli altri enti che operano nella solidarietà a beneficio delle persone bisognose che hanno ricevuto fondi dalla diocesi, figurano fra gli altri il centro don Milani che opera nel disagio giovanile, il centro di Aiuto alla Vita, il Banco Alimentare, l’Osservatorio per l’educazione. In particolare per azioni a favore degli anziani sono stati destinati oltre 71mila euro e alle persone bisognose 36mila euro.

Tra i ricavi si segnalano quelli relativi agli affitti di immobili diocesani, pari a 303 mila euro, i proventi della vendita di un immobile per 225 mila euro, le questue a favore della diocesi che risultano incrementate e salgono dai 94mila euro del 2021 ai 138mila del 2022. Tra i ricavi si aggiungono le entrate per l’albergo Montefumaiolo, di proprietà della diocesi (oltre 14mila euro). Grazie ai contributi Cei per il culto e la pastorale sono state rese possibili la ristrutturazione dell’albergo con un costo di 100mila euro e la ristrutturazione della nuova curia per 105mila euro.

In crescita a la raccolta delle questue imperate, stabilite dalla Cei, che salgono da 96mila euro a 115mila e così le raccolte durante le messe che dai 2.740 euro del 2011, si era ancora nel periodo del Covid, quadruplicano sino a oltre 10mila euro, che tuttavia ,considerata l’entità delle parrocchie diocesane non è da considerare un importo certo significativo. Il totale a pareggio dei costi d’esercizio del 2022 ammontata a due milioni 475 mila euro.