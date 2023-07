Il bilancio della Festa dell’Unità "Boom di pubblico con i nostri big"

Si è conclusa domenica, dopo undici serate, la Festa de L’Unità di Cesena, quest’anno assurta al rango di festa regionale.

"È ancora presto per tirare le somme – prova già a tracciare un bilancio il segretario ocmunale del Pd Lorenzo Plumari – ma, senza alcun dubbio, possiamo affermare che è stata una festa da record, con migliaia di persone che ogni sera hanno deciso di trascorrere qualche ora con noi, dal ristorante all’arena spettacoli, dall’arena dibattiti alla mostra dedicata alla ’Settimana cesenate’. Una mostra che ha riscontrato grande interesse e curiosità da parte di tanti visitatori".

"In undici serate – prosegue Plumari – si sono svolte diciannove iniziative politico-culturali, tutte molto partecipate, numerosi i temi trattati: dalla ripartenza della Romagna post-alluvione alla sanità pubblica, dal salario minimo alla scuola pubblica. Numerosi segretaria nazionale del Pd Elly Schlein al governatore regionale Stefano Bonaccini, da Pier Luigi Bersani a Fabrizio Barca. Per tutto ciò il primo e più sincero ringraziamento non può che essere rivolto ai circa 300 volontari e volontarie (nella foto una parte di essi con il segretario Plumari), di ogni età, che hanno reso possibile questa grande festa di comunità". "Questa festa – conclude Plumari – è la dimostrazione che il nostro è un partito che esiste tutto l’anno: non siamo un comitato elettorale, ma una comunità politica. Lo abbiamo dimostrato ancora e ne siamo orgogliosi ".