Il bilancio dell’estate "Gli eventi fanno centro"

di Raffaela Candoli

"Sono decisamente soddisfatto delle iniziative culturali e di intrattenimento che la città è stata in grado di offrire durante questi mesi estivi. Alcune manifestazioni sono ancora in corso e giungeranno fino all’autunno, ma già si può dire che il bilancio qualitativo è di estrema positività e coerente al profilo che anche il sindaco Lattuca ci aveva invitato a tenere, ovvero di sobrietà, sia per l’aspetto economico, ma anche solidaristico verso chi, a Cesena, è stato colpito dall’alluvione". Queste le parole dell’assessore alla Cultura Carlo Verona che, per interesse personale, e per dovere istituzionale, non ha mancato di manifestare la propria presenza ai tanti eventi cittadini, la maggioranza dei quali compresi nella rassegna soggetta a contributi, per complessivi 80mila euro (30mila per imprese e 50mila per associazioni) denominata "Che spettacolo, l’estate a Cesena". Sotto il profilo economico il Comune ha erogato anche 96.350 euro (quota di un appalto complessivo di € 169.416.92 lordi) per il servizio di Global service quale supporto eventi per allestimento, service e servizio di accoglienza del Chiostro di San Francesco e organizzazione dei "Venerdì di luglio" in centro storico.

Assessore Verona, le realtà del territorio si dimostrano vivaci e attrattive?

"E’ una bella e soddisfacente conferma di una ricchezza locale di cui dobbiamo andare fieri specie per quanto riguarda le risorse umane, cito ad esempio gli attori Roberto Mercadini che ascolterei tutti i giorni e Michele Di Giacomo, attore e organizzatore di eventi di qualità e rilevanza sociale; il flautista Yuri Ciccarese e il polistrumentista e jazzista di razza Luca Di Luzio".

C’è poi lo scenario naturale che Cesena offre.

"Abbiamo tanto da offrire sotto l’aspetto monumentale, come la straordinaria location della Rocca Malatestiana che ha ospitato ad esempio il Festival ‘Clarinettomania’, organizzato da un virtuoso dello strumento qual è Piero Vincenti; sempre alla Rocca ci sono stati incontri con gli autori, i concerti all’alba, le visite guidate e il jazz di Luca di Luzio; ancora per la musica, accogliente è l’antico chiostro di San Francesco che ha ospitato il Teatro delle Lune e ‘Sere d’estate in concerto’ da 30 anni proposto dagli Amici della Musica. E poi la Basilica del Monte con I suoni dello spirito, organizzati da Paolo Turroni; il parco di Villa Silvia Carducci e la chiesa dello Spirito Santo, tra le location del Festival Fu.Me, che ha portato la danza al chiostro delle Palme. E mettiamoci anche lo stadio dove si è tenuto il Rockin’ Mille, inoltre i parchi, frequentati da grandi e bambini grazie a spettacoli organizzati dai quartieri".

Sempre all’aperto l’arena estiva nella corte di Palazzo Guidi.

"Vero, in un periodo in cui le sale cinematografiche reclamano pubblico, il Cinema sotto le stelle da giugno a settembre si riconcilia con le tante presenze all’arena estiva San Biagio, grazie ai film più recenti della stagione passata, a incontri, musica dal vivo e anteprime, col coordinamento del cinema Eliseo. Cresce poi in proposte il Malatesta short film festival, rassegna internazionale di corti provenienti da tutto il mondo, al via in questi giorni al chiostro di San Francesco, accanto alla Malatestiana".

Già il cinema. Ma una mancanza si è però sentita in tal senso.

"In effetti non abbiamo proposto Piazze di cinema: una scelta ponderata, anche se le tre piazze rinnovate sarebbero state la cornice ideale. Ma, sempre per un basso profilo di rispetto agli effetti della calamità che a maggio ha colpito la città, abbiamo soprasseduto. Ma in fatto di cinema un impegno prossimo è quello di ripristinare la sala cinema San Biagio di via Aldini, con un bando di gestione per 7 anni".

Ha in serbo altre novità?

"Più che novità un proposito di continuità di programmazione e gestione anche per la Rocca, che pure sarà interessata da un bando settennale. In fatto di continuità poi sono tre le associazioni culturali che hanno ricevuto contributi pari a 95mila euro complessivi per progetti triennali di festival e rassegne dal vivo: Acieloaperto, Alchemico Tre e Emilia-Romagna Festival".