Il bilancio di Cesena 2024: "Verde da curare meglio"

Armando Strinati è il capogruppo di Cesena 2024, tre consiglieri, lista civica molto vicina al Pd che esprime il vicesindaco Christian Castorri.

Qual è il bilancio sul primo anno di sindacatura, Strinati?

"Cesena 2024 si è consolidata fuori e dentro il consiglio comunale. Essere tre consiglieri ci ha permesso di portare un contributo a tutte le attività istituzionali. Avremmo forse dovuto essere più bravi a comunicare le nostre proposte".

Su quali temi si siete concentrati?

"Abbiamo subito presentato al sindaco un documento con le nostre priorità: promozione dello sport, cura degli spazi pubblici, nuovo modello di trasporto pubblico, più opportunità per i più giovani".

La valorizzazione delle attività sportive è un vostro cavallo di battaglia. Come procede?

"Abbiamo ottenuto l’impegno della giunta a cogliere opportunità per realizzare uno spazio dedicato alla subacquea, ed interventi di manutenzione su impianti sportivi già esistenti, come quello gestito dalla Polisportiva Forza Vigne".

Aree verdi da rendere più attrattive. Come?

"Sono state approvate due mozioni sulla cura degli spazi da parte di privati e associazioni, e per aumentare l’aggregazione con chioschi e strutture".

Prossimi vostri contributi in consiglio comunale?

"Mozioni su sicurezza delle strade, incentivazione delle attività aggregative, interventi incentivanti sul centro storico".

Per primi avete sollecitato ’Cesena Capitale della Cultura’.

"Siamo orgogliosi che l’impulso sia giunto da una nostra sollecitazione, concretizzata con il voto del consiglio comunale. Gli unici a votare contro sono stati i consiglieri di FdI".

Forlì e Cesena insieme.

"Ancor meglio. Servono massimo coinvolgimento di tutti gli attori interessati e una proposta che sappia impattare sul territorio, al netto dell’esito finale".

Che cosa può fare di meglio questa giunta?

"Lo abbiamo ribadito in consiglio comunale. Vanno messe a bilancio maggiori risorse per la manutenzione di strade e verde pubblico. È stato destinato un milione di euro per la manutenzione delle strade e la cantieristica è ripartita, ma per sfalci e manutenzione del verde si deve fare di più. I parchi devono essere all’altezza, finora non lo sono stati con continuità".