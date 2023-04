Il bilancio sorride: avanzo di 1,9 milioni

Un avanzo libero pari a 1.889.274, su un complessivo di 8.287.491, in leggera flessione rispetto al 2021 (8.490.010) ma in crescita rispetto al periodo pre-Covid (l’avanzo 2019 era stato di 7.481.737). Sono alcuni dei dati che riguardano il bilancio consuntivo dell’esercizio 2022 approvato dal Consiglio Comunale di Savignano sul Rubicone. Il documento è stato illustrato dall’assessora al bilancio Francesca Castagnoli. Confermata anche per il 2022 la politica fiscale e l’attività di recupero dell’evasione. Nel 2022 la Tari recuperata è stata di 269mila euro. La spesa corrente ammonta a 12.484.511, le spese in conto capitale sono 3.847.312. Ha detto l’assessora Francesca Castagnoli: "Il consuntivo è uno strumento importante che consente anche di fare il punto su quanto realizzato all’interno del programma amministrativo. Anche per l’esercizio 2022 è stato realizzato il completo raggiungimento dei criteri nei vari campi di rilevazione e il completo rispetto dei diversi tipi di equilibri che sottendono il bilancio dell’Ente pubblico". Poi gli amministratori hanno elencato i vari lavori del 2022 dal miglioramento sismico della scuola media "Giulio Cesare" con una spesa dal 2019 a oggi di 4,3 milioni; il chiosco in piazza Giovanni XXIII, la riqualificazione del centro storico con le due piazze Borghesi e Giovanni XXIII e i vicoli, il proseguimento del piano asfalti, con l’attesa riqualificazione di viale della Libertà, il rifacimento dell’ingresso di via Emilia Est con l’anello di via Alberazzo; l’acquisto degli spazi per la nuova sede del Centro per l’impiego, in piazza Giovanni XXIII; l’attivazione della raccolta integrale porta a porta dei rifiuti su tutto il territorio che ha raggiunto la percentuale di recupero del 72,9%o; 7000 piante messe a dimora; la collaborazione col refettorio solidale promosso dalla Caritas; il potenziamento dell’Ospedale di Comunità.

