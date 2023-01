Il bio-parco del lago di Quarto sul tavolo del vice ministro

Il progetto del bio-parco del Lago di Quarto è approdato sulla scrivania del vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami. Il parlamentare e il deputato Alice Buonguerrieri sono stati accolti giovedì scorso a Sarsina, dagli amministratori del municipio plautino - presenti il sindaco Enrico Cangini ed i consiglieri Simone Bartolomei e Romano Rossi – per approfondire e confrontarso su questa importante opportunità per tutta la Vallata del Savio. In proposito commenta la Buonguerrieri: "Lo sviluppo dell’invaso di Quarto è un’occasione per tutta la vallata in termini economico commerciali, turistici e anche per rendere disponibili nuove risorse idriche". E aggiunge: "Come da impegni assunti durante la campagna elettorale ho chiesto un tavolo di confronto al Ministero grazie alla disponibilità del vice ministro Bignami per far fronte, nell’interesse del nostro territorio, alla carenza idrica che si manifesta nei periodi estivi sul territorio con adeguati invasi, bacini idrici, utili pure come volano per le economie locali e il turismo e, in questo – conclude - gli interventi già fatti sul Lago di Quarto, portati avanti dalla lungimirante amministrazione di Sarsina, lo dimostrano". Il sindaco Enrico Cangini ritiene prioritaria la valorizzazione del Lago di Quarto non solo per Sarsina, ma per tutta la vallata: "Oggi più che mai è centrale porre l’accento sulle risorse idriche nelle politiche territoriali e siamo soddisfatti di aver sottoposto tale progetto al vice ministro Bignami, che ringraziamo, allo stesso modo anche il deputato Alice Buonguerrieri, sempre vicina alle istanze territoriali, speranzosi che questo possa essere un primo passo per poter doverosamente valorizzare l’area de Lago di Quarto".

Edoardo Turci