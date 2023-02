"Il bisturi? Non è una bacchetta magica"

Il confessionale delle donne dal chirurgo estetico, i segreti del rapporto fra medico e pazienti che desiderano il ’ritocchino’ o addirittura cambiare sostanziosi dell’aspetto fisico. Il tutto è contenuto nel libro ’Mi dica cosa non le piace di sé’ del dottor Alessandro Pasquali presentato ieri nello studio medico in via Squero, nel centro.

Dottor Pasquali, perchè ha scritto questo libro?

"L’idea mi è venuta nel 2020 quando ho dovuto temporaneamente chiudere il mio studio e ho lavorato al 118 del Bufalini".

Lei racconta molte confidenze di pazienti di Cesenatico e dintorni, non è un’arma a doppio taglio pubblicarle in un libro?

"No, perchè la gente sa come la penso, per me loro sono pazienti e non clienti".

La storia più curiosa che le è capitata in questi anni?

"Una donna di 50 anni aveva un incontro al buio con un uomo, che aveva conosciuto sui social e con il quale si era scambiata foto. Lei però aveva inviato delle foto molto ritoccate e pretendeva che io facessi il miracolo. Alla fine abbiamo fatto il possibile, ma quando è tornata mi ha detto che anche lui aveva inviato delle foto di un altro uomo più bello e più giovane".

Conta l’aspetto psicologico nella chirurgia estetica?

"Per me tantissimo, anche perchè trattamenti e interventi migliorano le persone solo se stanno bene dentro; io ho una certa esperienza e capisco subito la persona che ho davanti, per questo in molti casi prima di intervenire, accompagno la paziente dallo psicologo".

Basta guardarsi intorno e si vedono donne con labbra a canotto, visi gonfi e con il seno di un volume che non centra niente col resto del corpo.

"Sono gli errori di chi non sa come migliorarsi e la colpa spesso è dell’ignoranza, dei telefonini e del web, che fanno vedere cose miracolose, invece occorre maggiore informazione".

Lei parla di chirurgia etica, cosa significa?

"Il bisturi molte volte non serve perchè non è un bacchetta magica, quindi se una cosa non deve essere fatta io dico al paziente ’no’, rinunciando ai soldi. Inoltre io non faccio interventi su ragazze sotto i 25 anni per una questione di principio".

Qual è il caso più singolare? "Recentemente una 20enne è venuta con i genitori, con sè aveva una foto di quando aveva 16 anni e voleva tornare così perchè si vedeva invecchiata; lei diceva un mucchio di sciocchezze e la madre stava in silenzio".

Gli uomini si rivolgono a lei?

"Sono sempre di più, adesso almeno il 40 per cento".

Lei ha lo studio a Cesenatico e a Milano, cambia il pubblico?

"Eccome, a Milano le persone vogliono stupire e puntano tutto sull’apparenza, mentre in Romagna desiderano stare bene". Giacomo Mascellani