Il blitz degli anarchici Scritte sui muri a sostegno di Cospito "Fuori Alfredo dal 41 bis"

di Annamaria Senni

Anche a Cesena i blitz degli anarchici hanno lasciato il segno. Qualche settimana fa sono comparse sui muri cittadini scritte con la firma degli anarchici sul caso Cospito ed ora ’è caccia’ ai responsabili. Digos e carabineri stanno indagando per risalire agli autori delle scritte illegali apparse sui muri cittadini a sostegno di Alfredo Cospito. Le indagini condotte dagli inquirenti mirano a incastrare gli autori dei fatti responsabili del reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, punito con la reclusione da uno a sei mesi o con la multa da 300 a 1.000 euro (nei casi di recidiva si rischia fino a 10.000 euro di multa). Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza si sta cercando di risalire agli autori materiali del fatto.

Una delle prime scritte anarchiche è apparsa in via Albizzi in centro a Cesena. Il contenuto? ’Fuori Alfredo dal 41 bis’. È un chiaro riferimento alla liberazione di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in regime di 41 bis e in sciopero della fame da tempo e un attacco mirato al ministro della giustizia Carlo Nordio e allo Stato. Altre scritte (non si sa se per mano degli stessi autori) sono comparse in altre strade cittadini. Scritte come ’Fuoco all’autorità’, ’Morte allo Stato’, ’No 41 bis’, ’Alfredo Libero’, ’Ogni prigionia è tortura, libertà per tutti’ con il segno degli anarchici, sono apparse in via Verzaglia, via Subborgo Comandini, al parcheggio dell’Ipercoop Lungo Savio, sotto al passo Macchiavelli e in via Genova. In giro per le strade cittadine sono anche stati affissi volantini in cui si parlava di ’prigionia e tortura’.

Intanto ieri a Roma, nella zona della Cassazione, dove era in programma la camera di consiglio per decidere sul ricorso avanzato dal difensore di Cospito, dopo il ’no’ del tribunale di sorveglianza al richiamo avanzato contro il 41 bis, è stato potenziato il servizio di ordine pubblico. Mentre gli interventi della polizia sono stati necessari giovedì all’Altare della Patria dove i manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta ’L’Italia tortura, con Alfredo. No 41 bis, no ergastolo’ e hanno anche acceso dei fumogeni. Quattro degli autori dei blitz sono stati identificati. Fatti gravi e illeciti quelli degli attivisti in sostegno di Alfredo Cospito.