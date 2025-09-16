La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taser mortoPoliziotto uccide pitbullFascicolo sanitarioSpaccata gioielleriaDiscoteca abbandonataFunghi dove
Acquista il giornale
CronacaIl blitz dei carabinieri. Spaccio tra le famiglie
16 set 2025
REDAZIONE CESENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Il blitz dei carabinieri. Spaccio tra le famiglie

Il blitz dei carabinieri. Spaccio tra le famiglie

Controlli ai Giardini di Serravalle dopo le segnalazioni di degrado: una persona è stata denunciata e cinque segnalate alla Prefettura.

I controlli dei carabinieri. proseguiranno anche nelle prossime settimane

I controlli dei carabinieri. proseguiranno anche nelle prossime settimane

Per approfondire:

Una persona denunciata e cinque segnalate alla Prefettura di Forlì Cesena, tutti per spaccio o per uso personale di sostanze stupefacenti e tutti stranieri. E’ il risultato di un maxi controllo effettuato dai carabinieri della Compagnia di Cesena, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni di Cesena e Mercato Saraceno, che hanno effettuato una mirata attività di controllo, presso i giardini di "Serravalle" nel centro di Cesena, segnalati come ritrovo abituale di soggetti dediti allo spaccio, anche nelle ore diurne quando il parco è frequentato da genitori e bambini che si divertono con i giochi installati per loro.

Un cittadino straniero 33enne è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, poiché sorpreso a cedere una dose di hashish a un giovane. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato ulteriori 2 grammi circa di hashish, già suddivisa in dosi e un bastone di ferro rigido di medie dimensioni. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Altri quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena tutti assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, destinate a uso personale. Le sostanze stupefacenti ulteriormente rinvenute, per un peso complessivo di circa 6 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana, sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

I carabinieri hanno detto che, come dimostra questo intervento, è fondamentale la collaborazione tra cittadini e Arma dei Carabinieri. Gli occhi dell’Arma si moltiplicano grazie alla collaborazione dei cittadini. L’invito è di contattare subito il 112 Nue al verificarsi di qualsivoglia turbamento dell’ordine della sicurezza pubblica. I servizi dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cesena, svolti per accrescere sicurezza nella popolazione, proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Ermanno Pasolini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SequestroCarabinieri