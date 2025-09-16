Il blitz dei carabinieri. Spaccio tra le famiglie

Una persona denunciata e cinque segnalate alla Prefettura di Forlì Cesena, tutti per spaccio o per uso personale di sostanze stupefacenti e tutti stranieri. E’ il risultato di un maxi controllo effettuato dai carabinieri della Compagnia di Cesena, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni di Cesena e Mercato Saraceno, che hanno effettuato una mirata attività di controllo, presso i giardini di "Serravalle" nel centro di Cesena, segnalati come ritrovo abituale di soggetti dediti allo spaccio, anche nelle ore diurne quando il parco è frequentato da genitori e bambini che si divertono con i giochi installati per loro.

Un cittadino straniero 33enne è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, poiché sorpreso a cedere una dose di hashish a un giovane. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato ulteriori 2 grammi circa di hashish, già suddivisa in dosi e un bastone di ferro rigido di medie dimensioni. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena, quale assuntore di sostanze stupefacenti. Altri quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena tutti assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, destinate a uso personale. Le sostanze stupefacenti ulteriormente rinvenute, per un peso complessivo di circa 6 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana, sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

I carabinieri hanno detto che, come dimostra questo intervento, è fondamentale la collaborazione tra cittadini e Arma dei Carabinieri. Gli occhi dell’Arma si moltiplicano grazie alla collaborazione dei cittadini. L’invito è di contattare subito il 112 Nue al verificarsi di qualsivoglia turbamento dell’ordine della sicurezza pubblica. I servizi dei Carabinieri del Comando Compagnia di Cesena, svolti per accrescere sicurezza nella popolazione, proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Ermanno Pasolini