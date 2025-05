Il Bonci ’chiude’ con una sinfonia

Il concerto sinfonico del conservatorio Maderna-Lettimi, che si tiene venerdì alle 20.30, segna la conclusione della stagione del Bonci. La formazione orchestrale in scena è composta da 50 elementi ed è diretta dal maestro Paolo Manetti. Al clarinetto, in veste di solista, il maestro Simone Nicoletta, clarinetto principale dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

Il programma musicale rende omaggio a due giganti della musica classica: Wolfgang Amadeus Mozart e Felix Mendelssohn. L’esecuzione si apre con il celebre Concerto per clarinetto e orchestra di Mozart, scritto nell’ottobre del 1791 per il clarinettista Anton Stadler, amico personale del compositore. In quest’opera, il clarinetto si fa veicolo privilegiato delle emozioni più intime e contrastanti, grazie alla sua timbrica duttile: acuta e penetrante, nobile nei toni medi, misteriosa e intensa nei registri più gravi. Un capolavoro che esprime pienamente le tensioni preromantiche dell’ultimo periodo creativo mozartiano.

A seguire, la Sinfonia n. 4 op. 90 "Italiana" di Mendelssohn. Composta tra il 1831 e il 1833 durante e dopo il celebre Grand Tour che portò il giovane Mendelssohn in Italia, la sinfonia "Italiana" è una delle opere più brillanti del romanticismo europeo. Come spesso accadeva nel XIX secolo, l’Italia esercitava un fascino irresistibile sugli artisti del Nord Europa: terra di sole, arte, antichità classiche e fervore popolare, diventava un vero e proprio "paradiso estetico" in grado di stimolare la creazione musicale e poetica. La sinfonia venne completata in buona parte a Roma e a Napoli, anche se Mendelssohn continuò a rielaborarla fino alla pubblicazione definitiva nel 1834. La Sinfonia Italiana è uno dei vertici dell’estetica mendelssohniana: equilibrio formale, chiarezza classica e sensibilità romantica si fondono in un’opera dal respiro europeo che cattura lo spirito dell’Italia con rara sincerità e sensibilità, senza mai cadere nel pittoresco facile. È un’opera che ancora oggi conquista per la sua freschezza, la brillantezza orchestrale ideale per concludere in festa la stagione concertistica.

Il maestro Paolo Manetti, docente al Conservatorio Maderna-Lettimi, vanta una formazione completa in Composizione, Direzione d’orchestra e Musica corale. Ha diretto prestigiose orchestre italiane e internazionali, tra cui l’Orchestra Accademia I Filarmonici, I Virtuosi Italiani, l’Orchestra da camera di Mosca e l’Orchestra "A. Toscanini". Ha collaborato con solisti quali Enrico Dindo, Franco Maggio Ormezowski, Ramin Bahrami.

Il Maestro Simone Nicoletta, primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna dal 2015, ha collaborato con numerose realtà orchestrali di spicco: dalla Mahler Chamber Orchestra alla Filarmonica della Scala, fino al Teatro La Fenice di Venezia e al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2014, è stato scelto da Riccardo Muti come Clarinetto principale dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

