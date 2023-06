Il Bonci è un ’Teatro in Piena’ Show benefico per gli alluvionati

di Filippo Aletti

Musica, teatro e satira si uniscono per aiutare il territorio. Al teatro Bonci oggi dalle 19.30 si terrà Teatro in Piena, un grande evento di beneficenza. Obiettivo della manifestazione è raccogliere fondi a favore della ricostruzione post alluvione. Protagonisti della serata il comico e autore televisivo Stefano Andreoli, fondatore del blog Spinoza.it, il cantante dei Nobraino Lorenzo Kruger e la compagnia teatrale cesenate Attori di Versi. I primi a calcare il palco del Bonci saranno proprio i ragazzi di Attori di Versi. La compagnia porterà in scena il suo ultimo spettacolo Una serie di sfortunati appartamenti. Al centro del racconto un condominio di periferia i cui residenti si ritrovano, loro malgrado, protagonisti di alcuni eventi tragicomici. La compagnia cesenate Attori di Versi nasce nel 2010 e ha all’attivo numerose produzioni originali, commedie e musical. Si passa poi alla comicità di Stefano Andreoli, noto soprattutto per aver fondato il blog satirico Spinoza, con cui colpisce il mondo della politica e dello show business. L’autore comico presenterà Parole, parole, parole, uno spettacolo in cui conduce il pubblico in un viaggio satirico tra le nevrosi dell’epoca della comunicazione tra battute, pezzi storici e monologhi inediti. Andreoli è anche autore televisivo, come dimostra la recente esperienza all’interno del programma Gialappa show di Tv8. Negli anni ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui il Premio satira Forte dei Marmi.

A chiudere la serata sarà Lorenzo Kruger, cantautore riccionese, ma cesenate d’adozione, che si esibirà in un’intima performance piano e voce. Al centro del concerto i brani di Singolarità, primo album da solista pubblicato circa due anni fa, di cui fanno parte i singoli ‘Con me lo-fi’ e ‘Il calabrone’. Attualmente Kruger è fresco di reunion con il gruppo rock alternativo Nobraino, con cui ha annunciato un lungo tour anticipato dal nuovo singolo Acufeni. La band si è riunita dopo oltre sei anni di inattività. Il ricavato della serata verrà interamente donato al fondo pro emergenza alluvione del Comune di Cesena. l biglietti dal costo di venti euro sono acquistabili online su mailticket.it o fisicamente alla biglietteria del teatro Bonci. Partner dell’evento appunto Mailticket, che donerà interamente anche il costo del diritto di prevendita. L’evento è promosso dalle associazioni We Reading, Attori di Versi ed Emilia Romagna Teatro.