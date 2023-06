Il ‘Bonci’ lancia la campagna abbonamenti con le anteprime

Conclusasi con successo la stagione 2022-’23, che tra le punte di diamante ha annoverato un celebratissimo spettacolo di Valter Malosti "Lazarus", con protagonista Manuel Agnelli, il Bonci-Teatro Nazionale Ert è pronto a lanciare la campagna abbonamenti 2023-’24. Al momento non si annunciano le date del calendario, né i titoli degli spettacoli che saranno resi noti a metà settembre, aspetto che sulle pagine social del Bonci riscuote anche qualche critica sulla scelta "a scatola chiusa", o quasi, perché, di certi ci sono i nomi, tutti di spessore, dei protagonisti che animeranno la stagione, tra prosa, musica e danza. Ne citiamo solo alcuni andando fior da fiore: Luigi Lo Cascio, Marco Tullio Giordana, Familie Flöz, Pamela Villoresi, Elisabetta Pozzi, Mariangela Gualtieri , Laura Marinoni, Massimo Popolizio per la recitazione; Paolo Fresu, Exploding Star Orchestra, I solisti della Scala, Filarmonica Arturo Toscanini per la musica; Spellbound Contemporary Ballet, Balletto civile per la danza; gruppi di ricerca quali Sotterraneo, Dewey Dell, Marco D’Agostin. "Acquista la Card da 6 ingressi a 84 € (anziché 130 €) fino al 2 settembre – è l’invito che rivolge la direzione del Bonci agli spettatori -. Vieni a teatro quando vuoi, da solo o in coppia, per tutta la Stagione 2324". E se nella scorsa stagione il fil rouge lungo cui si snodava il cartellone era mutuato dalla canzone Change cantata da David Bowie "Turn and face the strange", Voltati e affronta ciò che ti è sconosciuto, oggi il leit motiv è "Nuovo cielo, nuova terra". Questi gli orari della biglietteria: da martedì a sabato 9.30 – 13.30; martedì e venerdì anche 16 – 19. Chiusura estiva dal 5 al 27 agosto. Possibile l’acquisto anche online.

Raffaella Candoli