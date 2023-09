Il bonus per le bici elettriche fa proseliti

Anche a Cesenatico c’è molto interesse per i bonus messi a disposizione dalla Regione per l’acquisto di biciclette elettriche. Bologna per il triennio 2023-2025 ha previsto 9 milioni di euro, attraverso un bando che consente di avere un contributo da 500 a 1.000 euro, con un tetto massimo che non può superare la metà del costo della e bike. Lo scopo è quello di incentivare la mobilità con mezzi meno inquinanti e limitare l’uso dell’automobile, come avviene in molte città.