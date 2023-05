Il bosco urbano di 5.900 alberi ha messo radici

Una nuova area naturale, di 35 mila metri quadrati, alle porte della città. Sono state messe a dimora tutte le 5.900 piantine forestali del primo bosco periurbano della città, polmone verde che sorge nell’area compresa tra la SS9 e Via Niccolò Machiavelli. Erano iniziate il 31 gennaio le operazioni di piantagione delle 5.900 piantine forestali (di cui 183 arboree e le altre arbustive e 150 alberi di maggiori dimensioni come ciliegi, querce, betulle e frassini) assegnate a Cesena attraverso il bando regionale “Mettiamo radici per il futuro”.