Il Bruno Signorini trio al Noi con ’Racconti di una vita in jazz’

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al Noi Lounge Music Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Domani alle 22 si terrà un concerto del Bruno Signorini Trio, che porterà sul palco "Racconti di una vita in Jazz". Lo swing, peculiarità della musica jazz degli anni Quaranta e Cinquanta, è anche la caratteristica di questo terzetto, il cui repertorio va dai più famosi brani delle big band americane ai più popolari successi della musica leggera italiana e internazionale. Bruno Signorini sarà affiancato dal pianoforte di Stefano Nanni, musicista, arrangiatore e direttore musicale, con decine di collaborazioni a livello nazionale (Negramaro, Raphael Gualazzi, Vinicio Capossela e al Pavarotti&Friends), e dalla batteria di Gianluca Nanni, che annovera tra le sue esperienze musicali collaborazioni con Bruce Forman Marco Tamburini, Paolo Fresu, Stefania Rava, Carlo Atti, Alberto Borsari, Fabrizio Bosso, Gian Marco Gualandi e altri artisti di spessore. L’ingresso costa 21 euro incluso un drink. Nella tradizione del club, per gli ospiti c’è anche la possibilità di cenare. Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 328 7723203.

Giacomo Mascellani