Il ’Bufalini’ arranca in classifica "Ma il nostro sistema è il migliore"

di Elide Giordani Orgoglio, frustrazioni, rivendicazioni. O totale negazione, come esprime il direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori. Non è mai pacifica la classifica che la rivista statunitense Newsweek sforna ogni anno sulla qualità degli ospedali tra 2.200 strutture in 27 Paesi nel mondo. Peraltro l’Italia non ha mai di che sorridere e la Romagna ancora meno. Il primo italiano si colloca al 38° posto, ed è il Policlinico Universitario Gemelli di Roma, poi c’è il Niguarda di Milano al 60°. Aria di casa nostra al 65° dove è attestato il Sant’Orsola Malpighi di Bologna. E i nosocomi dell’area Ausl Romagna? Neppure una traccia tra i primi 150, per trovarli bisogna consultare la classifica esclusivamente italiana. Eccola: Morgagni Pierantoni di Forlì al 49° posto (sale di 8 postazioni rispetto al 2022), Infermi di Rimini al 65° (cala di 6), Bufalini di Cesena al 71° (scende di una posizione), e giù a precipizio Ravenna, Santa Maria delle Croci, al 95° (due gradini più in basso), a 32 scalini dall’ultimo, l’ospedale Bellaria di Bologna. Dottor Carradori, è affidabile la metodologia di Newsweek per stilare la classifica? "Chi come me si occupa di valutazioni delle performance è consapevole che si possono misurare in tanti...