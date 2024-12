Il Bufalini si aggiudica il bando. Nuova cura per prevenire l’ictus

R

Come neutralizzare o anticipare uno dei killer più temuti in ambito cardio-cerebrovascolare? Una domanda che impegna assiduamente i ricercatori poiché l’ictus, come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, può colpire chiunque e negli adulti è la prima causa di invalidità e la seconda di morte nel mondo. La prevalenza e l’incidenza dell’ictus aumentano con l’età, in particolare a partire dai 55 anni.

Dopo i 65 l’aumento dell’incidenza è esponenziale. E i danni sono spesso mortali quando non gravemente invalidanti. Innesca speranza, dunque, che l’ospedale Bufalini abbia vinto (insieme all’istituto delle Scienze neurologiche di Bologna e all’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena) il bando Aifa 2023 nella sezione dedicata agli "Studi di prevenzione secondaria sull’ictus" finanziato per ben 721mila euro di cui 353mila andranno al solo istituto bolognese.

I medici coinvolti, tra cui il dottor Michele Romoli (Principal Investigator locale) e il dottor Marco Longoni del Bufalini, collaboreranno per arruolare oltre 1.300 pazienti in Emilia-Romagna. Tailor, questo il nome del progetto, mira a sperimentare l’efficacia della medicina personalizzata e diversificata tra uomo e donna, generi in cui le problematiche cardiovascolari si presentano in maniera diversa. La medicina personalizzata può ottimizzare la risposta ai farmaci antiaggreganti e ridurre le differenze di genere che, ancora oggi, limitano l’efficacia delle terapie standard. I risultati attesi non solo miglioreranno la pratica clinica, ma saranno trasferibili al Servizio sanitario nazionale, garantendo un beneficio per i pazienti e la sostenibilità del sistema sanitario stesso.

Peraltro, grazie alla prevenzione, si registra nel nostro Paese una riduzione della mortalità delle malattie cerebrovascolari. La consapevolezza dei rischi è ormai molto diffusa. Ipertensione, sedentarietà, alti valori di colesterolo, scorretta alimentazione, sovrappeso sono gli elementi a cui guardare con attenzione. Ma non c’è solo la prevenzione primaria. Capire come incidono i farmaci ipertensivi e come si possano programmare per una maggiore efficacia è altrettanto importante.