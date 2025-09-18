Il buon vicinato fa festa. Kermesse in Contrada delle Trove con mostre, maraffone e ‘ligaza’

La voglia di far festa coinvolge ancora una volta gli abitanti della cosiddetta Contrada delle Trove (via Sacchi, via Chiaramonti, via Uberti) che propongono alla città intera, e a chiunque voglia condividere il desiderio di accendere rapporti di scambio e buon vicinato, quattro giorni di iniziative tra oggi il 5 ottobre. Festa di strada organizzata con le risorse che ciascun abitante ha ritenuto di mettere a disposizione per una convivialità dove c’è spazio per la pulizia delle strade, per due mostre, musica, un torneo di maraffone, due conferenze, un mercatino, proiezioni, la ligaza della Contrada e il cibo in strada. Oggi si parte con l’inaugurazione, presso palazzo Mazzini Marinelli, di una bellissima mostra di immagini fotografiche che riproducono l’area com’era e com’è.

Al taglio del nastro delle 17 ci saranno gli assessori Carmelina Labruzzo e Camillo Acerbi. Sabato 20 settembre, nella mattinata, gli abitanti della Contrada si armeranno di scope e sacchetti per raccogliere gli eventuali rifiuti e sensibilizzare i residenti ad una gestione rispettosa di ciò che si scarta quotidianamente. Ed eccoci alla prima giornata di festa vera e propria: domenica 21, dalle 18, abitanti ed ospiti (tutta la città è invitata) convergeranno nel magnifico Giardino di Palazzo Monti, in via Uberti 11. E’ il giorno della Ligaza della Contrada, si porta e si mangia ciò che ognuno deciderà di condividere. In serata concerto del Gruppo Daark. Domenica 28 il teatro della festa sarà la tradizionale via Sacchi, opportunamente chiusa al traffico dalle 14 alle 24. Qui il programma è intenso: alle 15 torneo di Maraffone in strada; alla stessa ora mercatino dei bimbi e degli adulti e inaugurazione della piccola mostra su un’antica produzione della via, il Dado Principe; alle 17,30 doppia conferenza nel meraviglioso Giardino di Palazzo Chiaramonti (ingresso da via Sacchi) con Michele Andrea Pistocchi che parla del palazzo e Paola Errani che ricorda la figura di Violante Malatesta. Intermezzi musicali al clavincembalo con Zeinab Baiardi, saluti di Cristina D’Ottaviano Chiaramonti che per l’occasione apre il giardino della sua nobile magione. Dalle 18 alle 23 Musica in strada con i DJ Alessandro e Andrea, e Concerto dei "I Dopolavoro".

E per chi vuole consumare uno spuntino in strada? Ci saranno, ad offerta libera, i passatelli di Brodino, la pinsa di Piotto, i panini ucraini di Smak realizzati per l’occasione, vino, birra e bibite. Si chiude domenica 5 ottobre, ancora una volta nel Giardino di Palazzo Monti in via Uberti 11, con la presenza di Marino Cancellari e Lanfranco Lanza, autori di un interessante docufilm. All’organizzazione della Festa, soprattutto in merito ai materiali di divulgazione on line, hanno partecipato gli adolescenti della Contrada, mentre l’apertura verso chi risiede o gravita nei paraggi ha compreso, con un’attenzione particolare, anche gli stranieri.