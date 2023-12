Il calcio integrato torna protagonista

’Per un calcio integrato’, l’iniziativa che da sei stagioni unisce ragazzi con disabilità (tra gli otto e i diciott’anni) e atleti del settore giovanile bianconero -torna a fare tappa all’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

I ragazzi che partecipano al progetto hanno svolto la loro seduta di allenamento allo stadio.

Insieme a loro, c’erano istruttori esperti di dinamiche socio-relazionale e allenatori qualificati Figc messi a disposizione da Aiac (Associazione Italiana Allenatori di Calcio) Onlus. A coordinarli il cesenate Massimo Buratti che dell’associazione è consigliere nazionale, oltre che un assoluto punto di riferimento nel nostro territorio per questo genere approccio allo sport e alla condivisione. Condivisione di passioni, certo, ma anche di vita. PErché in campo, con un pallone al piede, non esistono barriere.