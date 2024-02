Il calendario degli animali felici per sostenere l’Oasi Desirée

Nelle campagne di Cesenatico proseguono le attività di un piccolo e grande paradiso degli animali, dove le bestiole vengono accudite con amore da un gruppo di persone per molti aspetti uniche. È l’Oasi Desirée, un centro gestito da Desirée Fattori, Alessia Panzavolta e la loro famiglia. Desirée e Alessia sono due donne amanti degli animali, a capo di un’associazione di promozione sociale che definiscono un "rifugio degli animali felici". In questa oasi ricavata a Cannucceto, oltre a cani e gatti, ci sono parecchi esemplari di oche, anatre, galline, pavoni, vari uccelli, conigli, asini, pecore, cavalli pony, maiali e cinghiali. La stragrande maggioranza di questo piccolo zoo è formata da animali da macello o allevati per scopi commerciali, che provengono da aziende dove i proprietari li ritenevano un peso dal punto di vista aziendale. Ebbene il riscatto di queste bestiole che soltanto a guardarle negli occhi ci si commuove, è la realizzazione di un calendario dove loro sono protagoniste. Purtroppo quest’anno all’oasi sono rimaste delle copie invendute dei calendari, perchè alcune persone che li hanno prenotati, anche dopo ripetute sollecitazioni non li hanno ritirati. "Questa forma di leggerezza – dice Desirée – ci colpisce amaramente, perchè evidentemente c’è chi non riesce a capire a fondo il sacrificio economico che strutture come le nostre fanno anche solo per stamparli. Paghiamo tutto anticipatamente e la vendita dei calendari a noi serve per acquistare cibo e beni di prima necessità per le bestiole. Se qualcuno fosse interessato non esiti a contattarci al 335 5475144 o inviando una mail a desy.fattori@gmail.com".

g.m.