Il calendario degli eventi: "Mercati, giochi e danza. Riaccendiamo il centro"

Un calendario di eventi da predisporre un anno per l’altro, uno studio commissionato a Iscom Group e collaborazione tra e coi commercianti. L’assessore alle attività produttive Lorenzo Plumari ieri mattina ha rilanciato le proposte di valorizzazione del centro storico, quel "salotto nel quale ogni cesenate deve essere orgoglioso di trascorrere tempo di qualità, qualsiasi sia la sua fascia di età."

"Presentiamo un lungo programma di iniziative che arriveranno fino all’estate - ha detto – e già da ora prendiamo l’impegno di definire il calendario completo del 2026 entro il 2025, per dare tempo agli operatori e alle associazioni che li rappresentano di coordinare al meglio le loro attività. Anche in quest’ottica abbiamo commissionato uno studio a Iscom Group, realtà con la quale ci stiamo confrontando nell’ottica di intercettare le tendenze migliori. Perché rilanciare il cuore della città non è semplice, ma è prioritario".

In quest’ottica al ristorante Well Done sono state presentate le iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi e che sono state realizzate grazie anche all’apporto dell’associazione ‘Drago Blu’. Anche, ma non solo, perché a quelle si aggiungeranno diversi altri eventi, a partire dal Mercato Europeo che si svolgerà dall’11 al 13 aprile sotto l’egida di Confcommercio, ieri rappresentata dal presidente regionale Fiva Alverio Andreoli, o dalle Shopping Nights, lanciate a novembre e destinate (negli auspici) a diventare un evento fisso: "Più massicce saranno le adesioni degli operatori del centro – ha riflettuto Plumari - tanto maggiore sarà il successo".

Guardando il calendario, si partirà domenica 23 febbraio con la firma del ‘Drago Blu’ che dedicherà una giornata al carnevale e alla magia. Il cuore pulsante sarà in piazza della Libertà, dove il sipario si alzerà alle 14 con l’apertura dell’area gonfiabili (3 euro a bambino con utilizzo illimitato). Seguiranno l’animazione e gli spettacoli, che saranno tutti gratuiti. In particolare alle 15 sarà di scena il Mago Martin (Maurizio Di Martino), tra gli illusionisti più celebri e attivi del panorama magico italiano, dopo di che toccherà allo spettacolo di vertical dance firmato Flyng Foxes Duo, che dal campanile del Duomo attraverserà la piazza.

Il Comune e ‘Il drago blu’ organizzeranno altri momenti di festa a tema sabato 15 marzo, 5 aprile (caccia alle uova), 10 maggio (spettacolo per famiglie ‘Pirati da strapazzo’) e 17 maggio (arte circense e giocoleria). Da venerdì 21 a domenica 23 marzo in piazza della Libertà si terrà lo Streeat Food Festival a cura di Barleys’art, in collaborazione con Retropop.